Sindaco di Foggia, i centristi danno la sveglia ai partiti: “Aprire confronto”

Foggia, 11 maggio 2023. “Noi di Puglia Popolare e Udc siamo disponibili a riunire tutti quelli che vogliono lavorare, indossando una tuta di servizio, per il bene della propria terra”.

Comincia così un comunicato congiunto dei due partiti– per Puglia Popolare a nome di Carlo Laurora, responsabile regionale, e Franceso D’Innocenzio e Claudio di Lernia per Udc-a proposito delle prossime elezioni a Foggia. “Il campionato lo vincerà Foggia solo se i segretari di partito saranno in grado di andare oltre uno scudo o scudetto partigiano”.

Che polso abbiano della situazione si può immaginare, quello di partiti impantanati nella scelta del sindaco che vede un centrodestra diviso in gruppi poco in sintonia e un centrosinistra che si arrovella nel confronto fra M5s e Pd.

“Abbiamo individuato nei tavoli tematici la soluzione per individuare il candidato sindaco ideale per la città di Foggia, che deve essere scelto democraticamente e non imposto dall’alto come sempre accade”, tuona l’Udc.

“Servono competenze, esperienze, una maggioranza variegata, ibrida eterogenea di persone competenti e responsabili. Se non si farà questo si farà la fine del Titanic allora si potrà declamare il de profundis a questa nostra meravigliosa terra”.

Con chi stanno i centristi, che pure hanno avuto varie vicissitudini, a cominciare da “Puglia Popolare”? Il monito è per tutti in piena fase di preparazione liste per le comunali.