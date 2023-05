Valente vs Rotice: “Un anno e mezzo di nulla con figuracce varie”

Come si suol dire, “un nome un destino”! Ma dopo un anno e mezzo di nulla con intermezzi di figuracce varie, è ormai evidente che questa amministrazione né può ‘fare strada’ né può ‘fare strade’. L’ultimo incredibile episodio riguarda via Di Vittorio, strada da poco asfaltata e che in questi giorni è stata nuovamente rotta per lavori di sostituzione della rete elettrica.

Non è più possibile tollerare questa totale mancanza di programmazione su tutti i fronti ed in particolare sul rifacimento delle strade. Addirittura, ci sono vie appena asfaltate dove l’amministrazione non si è nemmeno degnata di far spostare i dehors dei locali durante i lavori! Ma da chi siamo amministrati?! Inadeguatezza e superficialità sembrano essere ormai le parole d’ordine in questa città, con un sindaco che ‘toppa’ continuamente e che ‘strada facendo’ si è perso per strada”. Lo riporta Maria Teresa Valente Capogruppo CON Manfredonia.