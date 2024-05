A Manfredonia c'è "OTTANTABIT", per ricreare il mood di canzoni che hanno fatto epoca

Manfredonia. OTTANTABIT è nuovo progetto musicale che si propone di ricreare il mood di canzoni che hanno fatto epoca in un cocktail di sonorità e atmosfere rigorosamente anni 80. Con gli Ottantabit band potrete infatti fare un viaggio a ritroso nel tempo e riascoltare grandi pezzi degli anni ’80, nel filone electro-pop/new-wave quali Depeche Mode, Yazoo, New Order, Tears For Fears, Eurythmics

Duran Duran, Talk Talk, Soft Cell, Alphaville, Visage e tanti altri.

Canzoni che hanno fatto epoca in un cocktail di sonorità rigorosamente anni 80 che stanno prepotentemente tornando attuali e che suonano incredibilmente moderne. La band è formata da:

Matteo Brento (voce), Lorenzo Castigliego (Chitarre e Basso), Maurizio Zambino (Batteria e percussioni elettroniche), Giovanni La Tosa ( Synth -Producer -SMM )

Per info, news e date dei Live pagina Instagram: @ottantabit

https://www.instagram.com/ottantabit/

Link Video YouTube – https://youtu.be/vri-vwnOTiQ?feature=shared