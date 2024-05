Le prime luci dell’alba hanno fatto il loro ritorno in Puglia, tingendo i cieli della regione, dal Gargano al Salento, con straordinarie sfumature di rosso e rosa. Questo spettacolo naturale, che ha dipinto i cieli d’Italia nella serata di ieri, venerdì 10 maggio, è stato causato da una intensa tempesta geomagnetica che ha colpito la Terra, portando con sé le suggestive aurore anche a latitudini più basse. Non è certo la prima volta che i cieli italiani si tingono di questi brillanti toni rosa e rossi: già lo scorso novembre, a Vico del Gargano, si era potuto ammirare questo fenomeno.

Oggi, sabato 11 maggio, sono attesi gli effetti più significativi della tempesta magnetica, con il Centro di previsione meteorologica spaziale dell’agenzia statunitense Noaa che ha elevato il livello previsto per la tempesta a G4, il secondo più alto nella scala di classificazione. Ciò comporta potenziali impatti sulla rete elettrica, sui sistemi di navigazione satellitare come il GPS e possibili problemi per satelliti e veicoli spaziali, oltre alla possibilità di assistere nuovamente al fenomeno anche a latitudini più basse, come è accaduto ieri. “La giornata di ieri è stata davvero straordinaria, con moltissime persone che sono riuscite ad osservare lo spettacolo, iniziato subito dopo il tramonto e protrattosi fino alle due del mattino”, spiega Giuseppe Livrieri di MeteOne. “Le possibilità che si ripeta anche questa notte sono molto alte. È stato un evento abbastanza imprevisto, anche in base alle previsioni del Noaa, ma il vento solare è stato più veloce del solito e il cielo si è letteralmente infiammato.”

Il fenomeno è stato visibile in quasi tutta la Puglia, “dal Gargano al Salento. Ho ricevuto foto da diverse zone della regione. Naturalmente, il Gargano, essendo più a nord, ha potuto godere di uno spettacolo più intenso di quel rosso brillante, che in realtà è ossigeno monoatomico ionizzato. L’intensità del sole è stata tale da spingere le aurore fino a sud. Ora gli esperti dovranno stabilire se si sono trattate di aurore o di Sar”, aggiunge Livrieri. Le Sar si distinguono dalle classiche aurore soprattutto per la loro monocromia, “ma in Italia non vedremo mai il tipico cielo verde dei paesi nordici, perché ciò dipende dallo strato di atmosfera colpito dalle particelle.” Le immagini del fenomeno sono state subito condivise sui social media e sulla pagina di MeteOne sono state pubblicate le immagini delle aurore di San Severo, Vico del Gargano e Pisticci. Per chi si fosse perso lo spettacolo, avrà una nuova possibilità questa sera: “basterà alzare gli occhi e puntare verso nord”, conclude Livrieri.

