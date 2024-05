Francesco Paolo Prencipe è il nuovo presidente della sezione merceologica ‘Turismo e Wedding’ di Confindustria Foggia, che raggruppa le imprese associate operanti nel settore turistico e nell’organizzazione di eventi e cerimonie.

Il presidente Prencipe, titolare della PFM Srl ha una esperienza ultra trentennale nel settore turistico e della ristorazione, proprietario e gestore del complesso turistico “Il Porto srl” di Mattinata. Nel suo intervento, si è impegnato “per favorire la crescita delle aziende del settore, attraverso strategie di territorio e per attrarre clienti ed investimenti privati provenienti anche dall’estero”.

Il lavoro di squadra con il coinvolgimento di tutti gli associati sarà la metodica utilizzata per sviluppare progetti e programmi oltre che reti con gli imprenditori di altri settori merceologici in primis l’agroalimentare e con i diversi territori provinciali di Foggia, Gargano, Sub Appennino ed Alto e Basso Tavoliere.

