Il prossimo 2 giugno la parrocchia San Giuseppe di Manfredonia si prepara a celebrare uno degli eventi più significativi del calendario liturgico cattolico: la festa del Corpus Domini.

Quest’anno, la celebrazione avrà luogo presso la Parrocchia San Giuseppe, dove i fedeli si riuniranno per vivere un momento di profonda spiritualità e comunione.

La festa del Corpus Domini, conosciuta anche come la Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, è un’occasione sacra in cui i cristiani commemorano la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia.

È un momento di adorazione e riflessione, in cui la comunità cattolica rinnova la propria fede nel mistero della transustanziazione.

Il parroco, Don Antonio di Candia, condivide l’entusiasmo dei suoi parrocchiani per l’evento imminente. “La festa del Corpus Domini è un momento speciale per la nostra comunità”, afferma. “Ci offre l’opportunità di rafforzare la nostra fede e di testimoniare la nostra unità come popolo di Dio.”

Le preparazioni per la celebrazione sono già in corso. I volontari della parrocchia lavorano instancabilmente

a cura di Daniele Catalano