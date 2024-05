Dal principio dell’anno, i finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno individuato 91 lavoratori “in nero” o “irregolari”. Le ispezioni hanno riguardato numerose attività commerciali, tra cui imprese edili, di trasporto, ristoranti e strutture ricettive sparse per la Provincia di Foggia, toccando comuni come Cerignola, Manfredonia, San Severo, Lucera e Vieste.

In questo contesto, 34 datori di lavoro sono stati sanzionati per l’impiego di manodopera non conforme alle normative. Parallelamente, lotta all’evasione fiscale ha visto la Guardia di Finanza rilevare oltre 100 violazioni relative agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici negli ultimi 30 giorni.

Le attività di controllo si sono estese a imprese di vari settori economici dell’intera provincia, dimostrando l’importanza delle operazioni mirate della Guardia di Finanza contro l’evasione fiscale e il lavoro non regolato, fattori che ostacolano lo sviluppo economico e l’equità sociale.

Lo riporta TRMTV.