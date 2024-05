L’entusiasmo cresce per “Il Meticcio più Bello”, la gara più attesa dell’anno per gli amanti degli animali, che torna a Foggia con la terza edizione. L’evento, organizzato dall’Associazione Guerrieri con la Coda e N.I.T.A. – Corpo Bandistico Città di Foggia Nita, con il patrocinio del Comune di Foggia, si terrà nel verde del Parco Via Imperiale, domani, 12 maggio. Un’occasione perfetta per gli appassionati degli animali di tutte le età, con un programma coinvolgente e ricco di sorprese.

Un’Esperienza per tutti gli amanti degli animali

Il Meticcio più Bello è più di una competizione. È una celebrazione dell’amore che proviamo per i nostri amici a quattro zampe e un’opportunità per ammirare la diversità e la bellezza di ogni animale. L’evento inizierà alle 10:30 con i saluti istituzionali e proseguirà con una sfilata di cani pronti a conquistare il titolo di “Meticcio più Bello Città di Foggia”. Ma non è tutto: la giornata sarà piena di gare e attività per il “Supereroe più Simpatico”, la benedizione degli animali e la premiazione del “Bimbo per la Pace”.

Interventi istituzionali

Ad arricchire il tutto, ci saranno gli interventi della Sindaca Maria Aida Episcopo, dell’Assessora Simona Mendolicchio (Welfare, Randagismo e Benessere Animale) e di Lucia Aprile, Assessora all’Ambiente.

Per continuare a leggere, prosegui su PugliaPress.org.