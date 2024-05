“L’ex Lido Bagni Romagna, diventato ormai ‘Camping dei Rifiuti’. Vergogna infinita!”

Manfredonia. Sempre più critica la situazione ambientale nell’ex Lido Bagni Romagna, per l’abbandono indiscriminato di rifiuti, a rischio anche i residenti di Sciale delle Rondinelle, confinanti con quel bomba ecologica, territorio già contaminato con tonnellate di rifiuti “Ecoballe provenienti dalla Campania”.

Il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, Alessandro Manzella, subito dopo l’abbandono dei rifiuti “Ecoballe” propose alle autorità, di posizionare due barriere new Jersey all’ingresso dell’ex Lido Bagni Romagna, per scongiurare l’intrusione di altri autoveicoli.

Nulla si è fatto e questo è il risultato: le piazzole per la sosta di camper, roulotte e tende, sono state recentemente utilizzate illecitamente, per abbandonare rifiuti di ogni genere. Se non si interviene, aggiunge Manzella, a breve l’ex lido Bagni Romagna sarà stracolmo “non di turisti” ma di RIFIUTI.

Alessandro Manzella, Resp.le Guardie Ambientali Italiane.