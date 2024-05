Manfredonia. E’ stata depositata la lista dei candidati del Movimento 5 Stelle che intendono portare un cambiamento e rinnovamento nell’amministrazione comunale di Manfredonia, autentici e che non siano solo di facciata, dopo anni di drammatica palude. Segnati da uno scioglimento dell’amministrazione per rischio di infiltrazioni mafiose prima, e poi da una successiva parentesi legata a un centrodestra frammentato e deludente, che ha esposto ancora una volta la città all’interesse della magistratura per gravi ipotesi di pericolose connessioni con il mondo criminale e rivelatosi incapace di fornire risposte alla comunità e la tanto auspicata stabilità amministrativa.

“La scelta di sostenere il candidato sindaco Antonio Tasso, sostenuta fortemente dal presidente Giuseppe Conte che non ha dimenticato prima la proficua collaborazione durante l’esperienza parlamentare ed ora il coraggio di una proposta di governo tesa a rifuggire alleanze vantaggiose ai soli fini elettorali -anche a costo di unire i protagonisti delle vicende che hanno portato la città nel baratro. Un percorso che nasce proprio dall’esigenza di tracciare una totale discontinuità rispetto a un passato e a un presente macchiati da opportunismo politico, rapaci rampantismi, collusioni inquietanti con la criminalità e da tutti i fenomeni evidenziati da meritorie inchieste giudiziarie, fenomeni lontanissimi dalla politica intesa come servizio alla comunità, e dai quali il Movimento si assume l’onore di rimarcare la propria siderale distanza, anche attraverso scelte scomode che possano però essere apprezzate dai cittadini che desiderano liberarsi di un passato nuovamente riproposto senza una riflessione e doverosa analisi degli errori commessi.

La nostra campagna elettorale sarà perciò rivolta a tutta la città ma soprattutto a quelle persone che chiedono un punto di riferimento alternativo al modo di fare politica che ha creato disaffezione, diffidenza, astensionismo. La nostra sarà una risposta fedele solo a Manfredonia e ispirata alla volontà di formulare proposte chiare, di indicare una direzione da percorrere per raggiungere l’obiettivo finale: restituire la città alla sua gente, alle persone più fragili e bisognose, alle donne e agli anziani, a misura di bambino e capace di trattenere i giovani, attenta alle famiglie private di servizi ed attenzioni essenziali, finite sullo sfondo, dimenticate e scivolate dietro le quinte del tristissimo spettacolo di una politica prigioniera di lotte di potere fine a sé stesse e di interessi privati e strettamente personali che hanno piegato l’interesse collettivo.

Ringrazio il gruppo territoriale locale e i suoi componenti, dal referente Gianluca Iaconeta a tutti gli attivisti, e soprattutto tutti i candidati che hanno scelto di impegnarsi in prima persona in una battaglia difficile ma appassionata e responsabile, soprattutto doverosa e necessaria per la salvezza e il riscatto della città nell’unica formula e alleanza che abbiamo ritenuto possibile e che ci vedrà convintamente al loro fianco.”

La illustreremo in una conferenza stampa che verrà convocata nei prossimi giorni.

Di seguito, la lista dei candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative di Manfredonia:

Amalia Pia Cotrufo

Angelica Bambino

Antonella Trigiani

Antonio Rinaldi

Antonio Raffaele La Forgia

Armando Marco Bottalico

Donato Colletta

Gianluca Totaro

Giuseppe Scuro

Liliana Libera La Salandra

Lorna Cifaldi

Luigi Falcone

Mariagrazia Riccardo

Rita Maria Castriotta

Rosa Angela D’Angelo

Sara Sandri

Saverio La Forgia

Salvatore Colletta

Barbara Vitale

(nota stampa)