Manfredonia, rissa tra ragazzi in via del Porto: colpi di spranga, ferito grave (FOTOGALLERY)

Manfredonia. Rissa in serata in via del Porto a Manfredonia, in zona villa comunale.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, lo scontro sarebbe avvenuto tra 2 ragazzi. Uno avrebbe riportato più ferite, dopo essere stato colpito con una spranga.

Sul posto gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Manfredonia, gli agenti della Polizia locale e i sanitari del 118.

FOTOGALLERY