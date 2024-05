Sarebbe stato lo scoppio del serbatoio di benzina di una Fiat 500 parcheggiata all’interno del garage della sua abitazione a provocare la morte, oggi, a Napoli, del 47enne Vincenzo Roselli, il cui corpo è stato sbalzato a 20 metri di distanza. È quanto si apprende da fonti dei Carabinieri, sulla base degli ultimi accertamenti.

Subito dopo l’esplosione, avvenuta in via Cupa Vicinale Bolino, nel quartiere periferico di Barra, si è sviluppato un grosso incendio. Per fare luce sull’episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia Poggioreale, coordinati dalla procura di Napoli.

Lo riporta Ansa.it