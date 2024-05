Playoff: Pordenone, Leo, Manfredonia e Melilli in semifinale. Sipontini sognano la A

Il Città di Melilli è l’unica formazione che ribalta il risultato dell’andata e resta in corsa per il sogno Serie A. I siciliani sconfiggono 4-2 la Roma C5 accedendo al secondo turno dei playoff di Serie A2 Élite. Leonardo e Vitulano Drugstore Manfredonia si ripetono, rispettivamente, contro CDM Futsal e Lazio. Sconfitta ininfluente per il Pordenone, che cade di misura di in casa ma elimina lo Sporting Altamarca in virtù del blitz dell’andata con due gol di scarto. Nei playout i Bulldog Capurso passano 4-3 a Campobasso, piegando il Cus Molise. Di seguito tabellini, risultati e tabellone:

CDM FUTSAL-LEONARDO 3-5

CITTÀ DI MELILLI-ROMA C5 4-2

PORDENONE-SPORTING ALTAMARCA 3-4

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA-LAZIO 6-3

CUS MOLISE-BULLDOG CAPURSO 3-4

SERIE A2 ÉLITE – PLAYOFF

QUARTI DI FINALE – RITORNO

1) PORDENONE-SPORTING ALTAMARCA 3-4 (and. 3-1)

2) CDM FUTSAL-LEONARDO 3-5 (0-2)

3) VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA-LAZIO 6-3 (6-0)

4) CITTÀ DI MELILLI-ROMA 4-2 (1-2)



SEMIFINALI (and. 18/05, rit. 25/05)

X) LEONARDO-PORDENONE

Y) CITTÀ DI MELILLI-VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA

FINALE – GARA UNICA – 01/06

VINCENTE X-VINCENTE Y

SERIE A2 ÉLITE – GIRONE B

PLAYOUT – ANDATA (rit. 18/05)

CUS MOLISE-BULLDOG CAPURSO 3-4

