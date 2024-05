Torremaggiore: presentate le 4 liste a sostegno della candidata Sindaco Margherita Di Pumpo. I nomi

“Le risposte migliori sono sempre quelle che trasformano le parole in fatti concreti. Consegnate le liste, con orgoglio presento i candidati della mia lista e delle forze politiche e civiche che mi sostengono. L’alternativa resta coerente all’idea di trasparenza, concretezza, novità”. E’ il commento della candidata Sindaco di Torremaggiore per il centrodestra, Margherita Di Pumpo, alla consegna delle liste dei candidati consiglieri comunali alle elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno. La coalizione del centrodestra è composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, LiberaMente per Torremaggiore-Margherita Di Pumpo Sindaco e Per Torremaggiore.

Domani, domenica 12 maggio, presentazione dei candidati consiglieri comunali in piazza della Repubblica alle ore 20.

Di seguito l’elenco di tutti i candidati consiglieri comunali delle 4 liste che compongono la coalizione di centrodestra a sostegno di Margherita Di Pumpo Sindaco

LiberaMente per Torremaggiore-Margherita Di Pumpo Sindaco

Begalli Romina Raffaella, laureanda

Campanella Carla, insegnante

Celozzi Anna Maria, casalinga

Ciarfaglia Luigi, laureato Scienze Motorie

De Leo Pietro, dipendente Ministero Difesa

Di Noia Vincenzo, ingegnere

Fiorentino Vincenzo, enologo

Lamedica Michele, operaio specializzato

Leone Franco, agricoltore

Maiellaro Gabriella, ragioniera

Martellucci Massimiliana, impiegata

Matullo Antonio, operaio specializzato

Petrone Carmine, ragioniere

Romano Gianfranco, avvocato

Rubino Giuseppina, casalinga

Vasciarelli Liliana, casalinga

Per Torremaggiore

Pagliaro Ida, casalinga

Mansueto Teodora, commerciante

Lamorgese Antonio, lavoratore dipendente

Acquafresca Luigi, infermiere/psicologo

Rubino Fernando, commerciante

Bombino Patrizia, casalinga

Cristofaro Chiara Pia, studentessa Professioni Sanitarie

Testa Angela, studentessa

Scarlato Tania, infermiera

Balsamo Anna, lavoratore dipendente

Raimondo Claudio, commerciante

Lombardi Martina, imprenditrice

Corsaro Marianna, casalinga

Galietti Massimiliano, bracciante agricolo

Gildone Sergio, lavoratore dipendente

Gildone Alessia, ragioniera

Fratelli d’Italia

Giovanna Bertrando, laureata Scienze della Formazione e Educazione

Francesco Cocomazzi, odontotecnico

Tonia Costrino, casalinga

Mattia D’Ippolito, ragioniera

Michele Di Virgilio, dipendente Asl in comando c/o Regione Puglia

Felicetta Maria Gallo, insegnante

Mariangela Gallo, laureata Scienze Pedagogiche e Educative

Anna Lamedica, laureata Economia e Commercio

Giuliano Lamedica, impiegato amministrativo

Giuseppina Lotito, direttore servizi generali e amministrativi

Marika Manna, dipendente Ministero della Difesa

Veronica Piccolantonio, commercialista

Michele Piergiovanni, operaio specializzato

Andrea Pironti, operatore socio sanitario

Umberto Pio Rummo, imprenditore

Anna Testa, casalinga

Forza Italia

Maria Giuseppina (detta Mariapina) Zifaro – Insegnante in pensione

Francesco Garofalo – Sottoufficiale Esercito Italiano

Matteo De Simone – Medico Chirurgo

Giovanni Alfonzo – Imprenditore

Eleonora Bellantuono – qualifica di Operatore Socio Sanitario

Roberto Celeste – Funzionario amministrativo

Mariacristina Cordone – Insegnante

Giovanna Libera Custodero – Imprenditrice settore ristorazione

Pierluigi Di Pumpo – Infermiere professionale

Raffaele Di Saia – Impiegato Ministero degli Interni

Filomena (detta Filena) Galano – Casalinga

Salvatore Manna – Dipendente Ministero della Difesa

Filippo Ricci – Infermiere professionale

Domenico Samale – Operaio

Maria Grazia Santobuono – Casalinga

Mariarosa Spaccavento – Casalinga