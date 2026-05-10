Andria capitale dell’ultramaratona: grande successo per la 6/8 Ore alla Villa Comunale

Centinaia di atleti e appassionati per l’evento organizzato dalla Maratoneti Andriesi. Trionfi per Antonio Zaini nella 8 Ore, Roberto Visocchi nella 6 Ore e Anton Prokopchuk nella 30 km

ANDRIA — Ancora una volta Andria si conferma una delle città di riferimento nel panorama dell’ultramaratona italiana. La 6/8 Ore disputata alla Villa Comunale ha richiamato centinaia di appassionati e atleti, impegnati nelle tre distanze previste dalla manifestazione inserita nel calendario nazionale Fidal e nel GP IUTA di ultramaratona.

L’evento, organizzato dalla Maratoneti Andriesi, reduce dal successo dell’Ecotrail di Castel del Monte, si è svolto su un circuito di 1.418 metri allestito intorno alla villa comunale: un percorso pianeggiante, completamente chiuso al traffico, che ha favorito la partecipazione del pubblico, soprattutto nelle battute finali della giornata.

Zaini domina la 8 Ore, grande prova di De Sario

La gara principale, quella sulle 8 Ore, ha visto il successo di Antonio Zaini, portacolori dell’Ecologica G, capace di imporre sin dalle prime fasi un ritmo superiore agli avversari e di chiudere con 97,693 chilometri percorsi.

Alle sue spalle si è piazzato Riccardo Conversano, atleta della società organizzatrice Maratoneti Andriesi, con 83,575 chilometri. Terzo posto per Marco Pietrangelo della Manoppello Sogeda, con 77,838 chilometri.

Prestazione di assoluto rilievo anche al femminile, con Angela De Sario della Bramea Vultur Runners protagonista di una prova straordinaria: per lei 78,542 chilometri e una posizione di vertice anche nella classifica assoluta.

Alle spalle della De Sario, ottima prova per Eusapia Petruzzelli della Maratoneti Andriesi, capace di completare 74,288 chilometri ed entrare nella Top 10 assoluta. Terza posizione femminile per Cosima Caramia della Corricastrovillari, con 68,945 chilometri.

Grande equilibrio nella 6 Ore, dove a imporsi è stato il laziale Roberto Visocchi del Cus Cassino, vincitore con 62,392 chilometri.

Alle sue spalle, distanziato di meno di un giro, si è classificato Ermiro De Rose della Jure Sport, secondo con 61,966 chilometri. Terzo gradino del podio per Alessandro Monopoli della Bisceglie Running, autore di 60,972 chilometri.

In campo femminile vittoria per Addolorata Trisolino dell’Atletica Curinga, quinta assoluta con 58,014 chilometri. Seconda posizione per Tundra Chiaradia della Marathon Massafra con 51,593 chilometri, mentre Margherita Argentiere della Trani Marathon ha chiuso terza con 44,383 chilometri.

Prokopchuk vince la 30 km, Benedetto prima tra le donne

Nella gara sui 30 chilometri, vittoria internazionale grazie al successo del boemo Anton Prokopchuk della Jure Sport, che ha tagliato il traguardo in 2h08’40”.

Seconda posizione per Giampaolo Inchingolo della Maratoneti Andriesi, staccato di 2’22”, mentre Giampiero Quarto dell’Atletica Monopoli ha conquistato il terzo posto con un ritardo di 3’37”.

Tra le donne successo per Vanessa Benedetto dell’Atletica Pro Canosa, vincitrice in 2h33’57”. Alle sue spalle Lorena Loconte della Maratoneti Andriesi, seconda a 20’23”, e Chiara Marzella della Barletta Sportiva, terza a 42’59”. La riuscita della giornata è stata resa possibile dal lavoro della Maratoneti Andriesi, sostenuta dal Comune di Andria, dalla IUTA, dal Comitato Regionale Fidal e dalla Polizia Locale, presente per tutta la durata dell’evento.

Fondamentale anche il contributo dei tanti volontari impegnati lungo il circuito e nei servizi allestiti all’interno della Villa Comunale, compreso il punto ristoro attivo per tutta la giornata.

Una manifestazione che ha unito sport, partecipazione e promozione del territorio, confermando Andria come una piazza di primo piano per l’ultramaratona nazionale. L’appuntamento è già fissato al prossimo anno.