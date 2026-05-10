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DRAMMA MEYER Bambino di 5 anni muore al Meyer: era ricoverato per accertamenti, disposta l’autopsia

A darne notizia è stata la stessa direzione dell’Aou Meyer Irccs, che in una nota ha espresso «le più sentite condoglianze alla famiglia» e ha confermato la piena disponibilità «all’autorità giudiziaria per tutti gli approfondimenti necessari a chiarire le cause del decesso».

Bambino di 5 anni muore al Meyer: era ricoverato per accertamenti, disposta l’autopsia

Bambino di 5 anni muore al Meyer: era ricoverato per accertamenti, disposta l’autopsia - wikipedia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Maggio 2026
Prima pagina //

FIRENZE – Tragedia all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove un bambino di 5 anni è morto improvvisamente nella notte tra venerdì e sabato mentre era ricoverato per alcuni accertamenti clinici.

A darne notizia è stata la stessa direzione dell’Aou Meyer Irccs, che in una nota ha espresso «le più sentite condoglianze alla famiglia» e ha confermato la piena disponibilità «all’autorità giudiziaria per tutti gli approfondimenti necessari a chiarire le cause del decesso».

Secondo quanto riferito dall’ospedale, il piccolo paziente era seguito dalla struttura sanitaria dopo aver effettuato valutazioni gastroenterologiche ed essere già transitato nei reparti di pronto soccorso e chirurgia pediatrica.

Il bambino era stato ricoverato per ulteriori accertamenti, ma durante la notte si sarebbe verificato un decesso definito dai sanitari «improvviso e inaspettato».

Per chiarire le cause della morte sarà ora eseguita l’autopsia, prevista nei prossimi giorni.

La vicenda ha profondamente colpito il personale sanitario e la comunità ospedaliera del Meyer, uno dei principali centri pediatrici italiani. Lo riporta leggo.it

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