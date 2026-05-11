FOGGIA — Prosegue l’iter per la messa in sicurezza del ponte alla foce di Capoiale lungo la Strada Provinciale 41. La Provincia di Foggia ha approvato la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura viaria situata al chilometro 16 della SP 41.

Il provvedimento è stato adottato con determinazione dirigenziale numero 839 dell’11 maggio 2026 dal Settore Viabilità e Infrastrutture Stradali della Provincia di Foggia.

L’intervento rientra nel programma nazionale finanziato dal Ministero delle Infrastrutture per la messa in sicurezza di ponti e viadotti provinciali, avviato attraverso il decreto ministeriale 225 del 2021. La Provincia di Foggia aveva presentato al Ministero un piano triennale di opere considerate prioritarie per il miglioramento della sicurezza della rete viaria provinciale, ottenendo l’autorizzazione al finanziamento di diversi interventi strategici.

Tra questi figura proprio il ponte alla foce di Capoiale, infrastruttura particolarmente importante per i collegamenti del Gargano nord e per l’accesso all’area lagunare di Lesina e Varano. L’importo complessivo dell’opera supera 1 milione e 265 mila euro.

Negli ultimi anni il tema della sicurezza dei ponti provinciali è diventato centrale nelle politiche infrastrutturali nazionali, soprattutto dopo le verifiche tecniche avviate su numerose opere viarie considerate a rischio per vetustà, usura o criticità strutturali. Anche la Provincia di Foggia ha avviato un ampio programma di monitoraggio e manutenzione straordinaria delle opere d’arte presenti sulla rete stradale di propria competenza.

Per il ponte di Capoiale la Provincia ha affidato specifici incarichi tecnici relativi alla progettazione, alle indagini geologiche, alle verifiche geognostiche e alle prove sui materiali. Le attività sono state svolte da professionisti e società specializzate incaricate attraverso procedure pubbliche avviate nel 2023.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica punta a migliorare le condizioni strutturali del ponte e ad aumentare gli standard di sicurezza dell’infrastruttura, garantendo maggiore affidabilità ai collegamenti stradali dell’area garganica.

La Conferenza dei Servizi si è svolta in modalità semplificata e asincrona ai sensi della normativa vigente sugli iter autorizzativi delle opere pubbliche. Con la conclusione positiva della procedura vengono acquisiti tutti i pareri necessari da parte degli enti coinvolti, consentendo alla Provincia di proseguire verso le successive fasi progettuali ed esecutive.