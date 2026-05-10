FOGGIA — “Bloccare nuovi flussi e regolarizzare prima chi già vive e lavora in Italia. L’Italia dovrebbe seguire il modello spagnolo”. È questo il messaggio lanciato dall’assessore alla Legalità e Sicurezza del Comune di Foggia, Giulio De Santis, dopo il recente episodio di aggressione ai danni di una commerciante durante un tentato furto.

Secondo De Santis, quanto accaduto riporta con forza al centro del dibattito il tema della sicurezza urbana e della gestione dei flussi migratori, soprattutto in un territorio delicato e complesso come la Capitanata.

L’assessore ha espresso solidarietà alla vittima dell’aggressione, sottolineando come cittadini, commercianti e lavoratori abbiano il diritto di sentirsi protetti da una presenza concreta dello Stato. Da qui la richiesta di un immediato rafforzamento delle forze dell’ordine sul territorio provinciale.

“Servono più uomini, più controlli e una presenza più forte dello Stato”, afferma De Santis, collegando direttamente il tema della sicurezza ai numeri previsti dal Decreto Flussi 2026.

Il riferimento è al DPCM del 2 ottobre 2025, che autorizza per il 2026 oltre 164mila ingressi in Italia. Alla Puglia sarebbero state assegnate più di 14mila quote e, di queste, oltre 6.800 riguarderebbero la sola provincia di Foggia.

Per l’assessore si tratta di dati che dimostrano quanto il peso dei nuovi flussi migratori ricadrà soprattutto sulla Capitanata. Ancora più rilevante, secondo De Santis, il dato legato all’agricoltura: oltre il 70% delle quote agricole regionali sarebbe destinato proprio alla provincia foggiana.

“Il problema non è negare il bisogno di manodopera agricola — spiega — ma affrontare insieme sicurezza, integrazione e legalità”.

Da qui la proposta politica avanzata dall’assessore: prima regolarizzare le persone già presenti sul territorio e già impiegate nei campi, spesso in condizioni di sfruttamento e lavoro nero, e solo successivamente valutare nuovi ingressi.

“In Capitanata esiste già una presenza significativa di immigrati irregolari che lavorano e contribuiscono all’economia agricola. Regolarizzarli significherebbe aumentare controlli, ridurre il caporalato e sottrarre lavoratori vulnerabili alla criminalità”, sostiene.

De Santis cita quindi il modello adottato dalla Spagna, che negli ultimi anni ha avviato percorsi straordinari di regolarizzazione per favorire l’emersione del lavoro nero e garantire maggiore legalità.

L’assessore richiama inoltre alcuni dati contenuti nei monitoraggi della campagna “Ero Straniero”, secondo cui solo una minima parte delle quote autorizzate attraverso il Decreto Flussi si trasformerebbe realmente in permessi di soggiorno e rapporti di lavoro stabili. “Se oltre il 90% delle quote non arriva a una piena regolarizzazione, il rischio concreto è alimentare precarietà, sfruttamento e marginalità sociale”, osserva. Per questo il Comune di Foggia continua a chiedere un potenziamento strutturale degli organici delle forze dell’ordine e maggiori investimenti su integrazione, sicurezza urbana e contrasto al caporalato. “Non si può pensare che un territorio complesso come il nostro sostenga da solo un impatto sociale e lavorativo così importante senza strumenti adeguati”, conclude De Santis.