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Home // Apricena // Duplice omicidio Ferrelli-Petrella: due nuovi arresti

FERRELLI PETRELLA Duplice omicidio Ferrelli-Petrella: due nuovi arresti

Le nuove misure sarebbero scaturite dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ritenute dagli inquirenti dettagliate e attendibili

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Maggio 2026
Apricena // Capitanata //

La seconda operazione, condotta dalla Polizia di Stato attraverso Sisco di Bari e Squadra Mobile di Foggia, riguarda due persone ritenute coinvolte nel duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, avvenuto ad Apricena il 20 giugno 2017.

Le modalità dell’agguato, riprese dalle telecamere pubbliche, furono particolarmente violente e plateali. Già il 25 settembre 2025 era stata eseguita una prima ordinanza cautelare nei confronti di altri due presunti componenti del commando, ritenuti esponenti del clan Lombardi-La Torre-Ricucci, attivo nell’area garganica.

Le nuove misure sarebbero scaturite dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ritenute dagli inquirenti dettagliate e attendibili. Anche in questo caso viene contestata l’aggravante mafiosa, sia per il metodo sia per l’agevolazione.

Secondo l’accusa, il duplice omicidio si inserirebbe nelle mire espansionistiche del sodalizio garganico verso Apricena e San Marco in Lamis, anche grazie ad alleanze con una batteria della Società Foggiana.

1 commenti su "Duplice omicidio Ferrelli-Petrella: due nuovi arresti"

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