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PUG FOGGIA Foggia, Consiglio Comunale convocato il 12 maggio: PUG al centro del dibattito

Tra gli argomenti in discussione figurano anche diverse mozioni e interrogazioni su questioni ambientali e di decoro urbano

Foggia, Consiglio Comunale convocato il 12 maggio: PUG al centro del dibattito

Consiglio Comunale Foggia

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
11 Maggio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA — La Presidenza del Consiglio comunale di Foggia ha convocato l’assemblea cittadina per martedì 12 maggio 2026 alle ore 10 in seconda convocazione. Al centro della seduta numerosi temi urbanistici, ambientali e sanitari di particolare rilievo per la città.

Il primo punto all’ordine del giorno riguarda la richiesta di convocazione urgente di un Consiglio comunale monotematico dedicato al Piano Urbanistico Generale (PUG), tema destinato ad animare il confronto politico nelle prossime settimane.

Tra gli argomenti in discussione figurano anche diverse mozioni e interrogazioni su questioni ambientali e di decoro urbano, tra cui l’istituzione del Garante per la tutela del suolo, del verde e dell’ambiente, la manutenzione dei corsi d’acqua cittadini e le problematiche legate ai cattivi odori che da tempo interessano alcune aree urbane.

Particolare attenzione sarà inoltre riservata alla situazione sanitaria del territorio con una mozione relativa alla salvaguardia del progetto Sanitaservice presso il Policlinico Riuniti di Foggia e al tema delle disparità territoriali nel sistema sanitario pugliese.

Nel corso della seduta si discuterà anche dello stato del patrimonio arboreo cittadino, della manutenzione dei parchi gioco comunali e di alcune vicende urbanistiche, comprese le problematiche relative a un’ordinanza di sgombero riguardante un edificio di via Lucera.

La convocazione è stata firmata dalla presidente del Consiglio comunale Lucia Lia Azzarone.

A cura di Giovanna Tambo.

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