FOGGIA — Nuovo aggiornamento della programmazione finanziaria del Comune di Foggia. La Giunta comunale ha approvato il Piano annuale dei flussi di cassa 2026, lo strumento introdotto dalla normativa nazionale per monitorare in maniera puntuale entrate, uscite e disponibilità liquide degli enti locali.

Il provvedimento è stato adottato nel corso della seduta dell’11 maggio 2026 e rappresenta uno degli adempimenti previsti dal nuovo sistema di controllo della gestione finanziaria pubblica introdotto a livello nazionale negli ultimi anni.

Il piano dei flussi di cassa ha l’obiettivo di garantire una gestione più efficiente della liquidità comunale, programmando in anticipo le uscite finanziarie e verificando la sostenibilità dei pagamenti previsti nel corso dell’esercizio.

Attraverso questo strumento il Comune monitora mensilmente i movimenti finanziari relativi ai principali capitoli di spesa e di entrata, cercando di prevenire eventuali squilibri o tensioni di cassa che potrebbero rallentare l’attività amministrativa o i pagamenti ai fornitori.

La delibera richiama le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 118 del 2011 e dalle successive norme sull’armonizzazione contabile degli enti locali, che hanno rafforzato gli obblighi di programmazione e controllo finanziario per comuni e province italiane.

Negli ultimi anni il monitoraggio dei flussi di cassa è diventato particolarmente importante anche in relazione ai progetti finanziati con fondi europei e PNRR, che richiedono una gestione rigorosa delle risorse e il rispetto di scadenze precise nei pagamenti e nella rendicontazione.

Il nuovo piano approvato dalla Giunta tiene conto delle previsioni contenute nel bilancio 2026-2028 e degli aggiornamenti intervenuti nei primi mesi dell’anno, compresi gli adeguamenti derivanti dalle variazioni di bilancio già approvate dall’amministrazione comunale.

L’assessore al Bilancio ha evidenziato come il documento rappresenti uno strumento essenziale per garantire stabilità finanziaria all’Ente e maggiore capacità di programmazione nella gestione delle risorse comunali.

Il piano dei flussi di cassa sarà costantemente monitorato e aggiornato nel corso dell’anno dagli uffici finanziari comunali sulla base dell’andamento reale delle entrate tributarie, dei trasferimenti e delle spese sostenute dall’Ente.

Con l’approvazione del nuovo cronoprogramma finanziario, il Comune di Foggia punta dunque a rafforzare il controllo della gestione economica e a migliorare la capacità di pianificazione delle attività amministrative e dei servizi pubblici.