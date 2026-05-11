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Home // Foggia // Foggia, il Comune approva il rendiconto 2025: avanzo da oltre 24 milioni di euro

COMUNE RENDICONTO Foggia, il Comune approva il rendiconto 2025: avanzo da oltre 24 milioni di euro

La Giunta vara lo schema del conto consuntivo: migliorano gli equilibri finanziari dell’Ente

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
11 Maggio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA — La Giunta comunale di Foggia ha approvato lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2025, certificando un avanzo di amministrazione superiore ai 24 milioni di euro e confermando il mantenimento degli equilibri di bilancio dell’Ente.

Il provvedimento rappresenta uno degli atti contabili più importanti dell’anno amministrativo perché fotografa lo stato effettivo delle finanze comunali al termine dell’esercizio precedente, evidenziando entrate, spese, residui, fondo di cassa e risultato di amministrazione.

Lo schema di rendiconto sarà ora trasmesso al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva, dopo il passaggio previsto presso l’Organo di revisione economico-finanziaria.

Dal documento emerge un avanzo complessivo di amministrazione pari a oltre 24 milioni di euro, risultato ottenuto attraverso la gestione finanziaria, il monitoraggio della spesa e il controllo degli equilibri contabili nel corso del 2025.

La Giunta evidenzia inoltre il rispetto dei parametri previsti dalla normativa nazionale in materia di armonizzazione contabile e di sostenibilità finanziaria degli enti locali.

Nel provvedimento vengono richiamati anche il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e le verifiche effettuate dai servizi finanziari comunali sulla corretta imputazione delle poste di bilancio.

Particolare attenzione viene riservata al fondo crediti di dubbia esigibilità e agli accantonamenti obbligatori previsti dalla normativa contabile per garantire la solidità finanziaria dell’Ente anche rispetto ai possibili rischi legati alla riscossione delle entrate.

La gestione 2025, secondo quanto riportato nella relazione allegata al rendiconto, è stata caratterizzata dal proseguimento delle attività legate ai progetti finanziati con fondi PNRR, dal monitoraggio dei flussi di cassa e dal mantenimento degli equilibri della parte corrente del bilancio.

L’assessore al Bilancio ha sottolineato come il risultato ottenuto rappresenti un segnale positivo sul piano della stabilità economico-finanziaria del Comune e della capacità amministrativa dell’Ente di programmare e controllare la spesa pubblica. Il rendiconto costituisce inoltre uno strumento fondamentale per valutare la capacità del Comune di sostenere investimenti, servizi e programmi amministrativi nei prossimi anni, soprattutto in una fase caratterizzata dall’attuazione di numerosi interventi finanziati attraverso risorse nazionali ed europee.

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