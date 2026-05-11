FOGGIA — Il Comune di Foggia avvia una procedura di mediazione civile nei confronti di City Green Light Srl e di altri soggetti coinvolti in un contenzioso legato alla gestione di impianti e servizi pubblici. La decisione è stata adottata dalla Giunta comunale con una specifica deliberazione approvata nel corso della seduta dell’11 maggio 2026.

L’atto autorizza formalmente il sindaco a costituirsi nel procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla normativa nazionale in materia di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali.

La procedura riguarda un contenzioso che coinvolge il Comune e diversi operatori economici, tra cui City Green Light Srl, società attiva nel settore dell’illuminazione pubblica e dei servizi energetici integrati per gli enti locali.

Secondo quanto emerge dalla deliberazione, la mediazione rappresenta un passaggio preliminare obbligatorio previsto dal decreto legislativo 28 del 2010 prima dell’eventuale instaurazione di un giudizio ordinario davanti al tribunale civile.

L’amministrazione comunale ha ritenuto necessario autorizzare la partecipazione dell’Ente alla procedura per tutelare gli interessi patrimoniali del Comune e verificare la possibilità di una definizione conciliativa della controversia senza ricorrere immediatamente alla fase giudiziaria.

La mediazione civile costituisce infatti uno strumento introdotto dal legislatore per ridurre il numero delle cause davanti ai tribunali e favorire accordi extragiudiziali tra le parti attraverso il supporto di organismi specializzati.

Nel provvedimento la Giunta sottolinea che la partecipazione alla procedura non comporta alcun riconoscimento automatico delle pretese avanzate dalle controparti, ma rappresenta esclusivamente un adempimento necessario per consentire l’eventuale prosecuzione delle iniziative legali.

La vicenda si inserisce nel più ampio quadro dei rapporti contrattuali tra enti locali e società concessionarie o affidatarie di servizi pubblici, settore nel quale negli ultimi anni si sono moltiplicate controversie relative a concessioni, gestione impiantistica, manutenzioni e servizi energetici.