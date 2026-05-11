FOGGIA – Il Comune di Foggia corre ai ripari contro il crescente fenomeno delle infestazioni da blatte sul territorio cittadino. Con l’ordinanza sindacale n.43 dell’8 maggio 2026, la sindaca Maria Aida Episcopo ha disposto una serie di misure obbligatorie rivolte a cittadini, amministratori di condominio e proprietari di immobili, imponendo interventi di prevenzione e deblattizzazione entro il 20 maggio prossimo.

Nel provvedimento si sottolinea come la proliferazione delle blatte rappresenti un serio rischio igienico-sanitario, poiché questi insetti possono fungere da vettori di microrganismi patogeni e parassiti pericolosi sia per l’uomo sia per gli animali. Tra gli agenti citati figurano enterobatteri, stafilococchi, micobatteri e altri organismi potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

L’amministrazione comunale ricorda inoltre di avere già avviato interventi di disinfestazione nelle reti fognarie e nelle caditoie stradali, coinvolgendo Acquedotto Pugliese, AMIU Puglia e il Servizio Lavori Pubblici. Tuttavia, secondo il Comune, le sole attività sulle aree pubbliche non sarebbero sufficienti senza una collaborazione capillare anche nelle proprietà private e nei condomìni.

L’ordinanza impone quindi a tutta la cittadinanza una serie di comportamenti preventivi: dalla sigillatura delle canalizzazioni e delle fessure nei muri fino alla corretta gestione dei rifiuti domestici e degli alimenti. Particolare attenzione dovrà essere prestata agli scarichi, che dovranno essere dotati di sifone, e alla conservazione degli alimenti, evitando accumuli in cantine e ripostigli.

Obblighi specifici vengono previsti anche per amministratori condominiali e proprietari di fabbricati. Tra le prescrizioni figurano la periodica deblattizzazione delle reti fognarie condominiali, delle fosse settiche e delle griglie di raccolta delle acque, oltre alla verifica dell’eventuale inertizzazione delle vecchie fosse biologiche non più utilizzate.

Nel caso in cui venga rilevata un’infestazione che coinvolga più appartamenti, il Comune dispone una serie di interventi obbligatori: monitoraggio tramite trappole, controlli in tutti gli ambienti comuni e privati dell’edificio, pulizia straordinaria e disinfestazione eseguita esclusivamente da personale specializzato.

Le operazioni dovranno seguire precise procedure tecniche indicate nell’ordinanza, compreso l’utilizzo di biocidi specifici, il monitoraggio post-trattamento e la successiva sigillatura dei punti di accesso degli insetti. I condomìni saranno inoltre chiamati a predisporre programmi annuali di disinfestazione e derattizzazione, da sottoporre all’approvazione dell’Asl Foggia.

La Polizia Locale e la Asl Foggia saranno incaricate dei controlli sul rispetto delle disposizioni. In caso di inadempienza, il Comune potrà intervenire d’ufficio addebitando le spese ai responsabili. Sono previste anche sanzioni amministrative comprese tra 50 e 500 euro per chi non osserverà le prescrizioni contenute nell’ordinanza.

Il provvedimento sarà trasmesso anche ad AMIU, Acquedotto Pugliese, ANACI e agli altri enti coinvolti nelle attività di monitoraggio e prevenzione sanitaria. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di contenere il fenomeno delle infestazioni soprattutto nei mesi estivi, quando il proliferare delle blatte tende ad aumentare sensibilmente.

A cura di Giovanna Tambo.