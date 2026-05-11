La Curva Nord Foggia interviene con toni durissimi sul presunto ritorno di Roberto Felleca nel Calcio Foggia 1920, prendendo nettamente posizione attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social.

“È doveroso per noi fare chiarezza e ristabilire la verità storica a beneficio di coloro i quali dimenticano troppo spesso il passato dimostrando scarsa memoria”, scrive il gruppo organizzato rossonero, che non nasconde il proprio malcontento rispetto alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

La tifoseria foggiana respinge con decisione qualsiasi ipotesi di ritorno dell’ex presidente: “Nemmeno il tempo di riprendere ‘aria’ dopo la disfatta dell’era Canonico, che il passato, quello tormentato, privo di valori sportivi e viziato da meri interessi economici, torna a farsi strada tra le prime pagine dei quotidiani sportivi locali. Lo abbiamo fatto nel passato recente e lo ribadiamo con prepotenza: Roberto Felleca non è persona gradita! Non permetteremo mai un suo ritorno, nella maniera più assoluta!”

Nel comunicato, la Curva Nord sottolinea anche come a Foggia non sia mai mancata apertura verso chi si è presentato con serietà e trasparenza, aggiungendo però che “quando le promesse vengono smentite dai debiti, dall’arroganza e dal totale disprezzo per la dignità dei lavoratori, della città e della maglia l’unico sentimento possibile è il disgusto”.

Secondo gli ultras, l’esperienza legata a Felleca avrebbe lasciato soltanto problemi e tensioni, “soprattutto legati alla gestione del campo”, si legge ancora nella nota diffusa online.

Non manca poi un riferimento al mondo imprenditoriale locale. La Curva Nord punta il dito contro l’assenza di imprenditori pronti a sostenere concretamente il progetto rossonero, nonostante in passato fossero state espresse forti critiche verso la precedente gestione societaria.

“Tutti i grandi imprenditori che hanno mostrato disprezzo verso la precedente dirigenza e sembravano pronti a sostenere il progetto Foggia se i vertici fossero cambiati, dove sono ora?”, domanda polemicamente la tifoseria, che conclude il proprio intervento attaccando anche altri dirigenti e figure vicine all’ambiente calcistico locale.

Lo riporta foggiatoday.it.