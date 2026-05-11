FOGGIA – Revocata parzialmente l’ordinanza di sgombero che aveva interessato il fabbricato situato tra via Monfalcone e via Fiume a Foggia, dopo il completamento degli interventi urgenti di messa in sicurezza. Lo dispone l’ordinanza sindacale n.45 del 9 maggio 2026, firmata dalla sindaca Maria Aida Episcopo.

Il provvedimento riguarda gli immobili ubicati ai civici 71, 73 e 75 di via Monfalcone e ai numeri 34, 36 e 38 di via Fiume, precedentemente interessati da un’ordinanza contingibile e urgente di sgombero emanata il 23 dicembre 2025 a seguito di criticità strutturali causate da infiltrazioni d’acqua.

Secondo quanto ricostruito negli atti comunali, i primi segnali di pericolo erano stati rilevati già nell’agosto 2025, quando il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco intervenne nell’edificio segnalando infiltrazioni provenienti da un appartamento al primo piano. La situazione aveva poi richiesto ulteriori verifiche tecniche e sopralluoghi da parte del Comune e della Polizia Locale.

Nel dicembre scorso, il peggioramento delle condizioni statiche aveva portato il Comune ad adottare un’ordinanza urgente di sgombero per tutelare l’incolumità pubblica e privata. A seguito di quella decisione, i proprietari hanno incaricato tecnici specializzati per la progettazione e l’esecuzione degli interventi di consolidamento temporaneo.

La documentazione tecnica depositata agli atti evidenzia che gli interventi di puntellamento e messa in sicurezza sono stati completati l’11 marzo 2026. In particolare, la perizia tecnica asseverata dell’ingegnere incaricato certifica che i lavori sono stati eseguiti secondo progetto, “a regola d’arte” e con materiali idonei.

I tecnici hanno inoltre rilevato come le infiltrazioni d’acqua abbiano probabilmente accelerato il deterioramento delle strutture portanti, con fenomeni di ossidazione delle armature e riduzione della capacità resistente dei solai. Per questo motivo è stata predisposta una puntellatura temporanea finalizzata alla salvaguardia della sicurezza dell’edificio.

Il Comune, attraverso una relazione tecnica istruttoria trasmessa il 7 maggio 2026, ha preso atto dell’avvenuta eliminazione delle condizioni di pericolo che avevano motivato il precedente sgombero. Contestualmente, però, è stata prescritta l’esecuzione entro sei mesi di ulteriori verifiche strumentali sui solai interessati dagli interventi provvisori, oltre ai successivi lavori di ripristino strutturale definitivo.

Con la nuova ordinanza, l’amministrazione comunale dispone quindi il ripristino della facoltà d’uso degli immobili e autorizza il rientro degli occupanti nelle rispettive unità abitative senza limitazioni d’uso.

Il provvedimento è stato notificato ai proprietari interessati e trasmesso agli enti competenti, tra cui Prefettura, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Asl Foggia e Provincia. Resta salva la possibilità di presentare ricorso al Tar entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

A cura di Giovanna Tambo.