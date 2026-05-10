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Home // Cronaca // Foggia, segnalata pistola in centro: intervengono le forze dell’ordine, ma sarebbe stata un’arma giocattolo

FOGGIA PISTOLA Foggia, segnalata pistola in centro: intervengono le forze dell’ordine, ma sarebbe stata un’arma giocattolo

I due giovani sarebbero stati fermati e accompagnati per ulteriori accertamenti. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali sull’episodio.

Carabinieri in azione (immagine d'archivio, ph: http://2.bp.blogspot.com)

Carabinieri in azione (immagine d'archivio, non riferita al testo, ph: http://2.bp.blogspot.com)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA, 11 maggio 2026 – Tensione nella serata di sabato 9 maggio nel centro di Foggia, tra corso Giannone e piazza Cavour, nei pressi della Fontana del Sele.

Secondo quanto riferito da alcuni cittadini, con notizie da confermare, intorno alle 18.30 due giovani a bordo di uno scooter sarebbero stati segnalati perché visti con quella che, a prima vista, sembrava una pistola. L’episodio avrebbe immediatamente fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sarebbero giunte diverse pattuglie tra Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. L’area interessata è una delle zone più centrali della città: piazza Cavour ospita la Fontana del Sele, simbolo cittadino, ed è collegata anche a corso Giannone.

Dai primi riscontri, tuttavia, l’arma non sarebbe stata vera, ma una pistola giocattolo, presumibilmente utilizzata dai ragazzi per spruzzare acqua sui passanti.

I due giovani sarebbero stati fermati e accompagnati per ulteriori accertamenti. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali sull’episodio. 

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