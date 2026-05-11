FOGGIA — Cultura, legalità, partecipazione civica e inclusione sociale. Sono questi i temi al centro della quarta edizione de “La città che vorrei. Una bussola per la legalità”, la manifestazione promossa dall’Università di Foggia in collaborazione con il Comune e inserita nel programma dei “100 Giorni per la Legalità e la lotta alle mafie – III Edizione 2026”. La Giunta comunale ha approvato ufficialmente il progetto con deliberazione numero 121 dell’11 maggio 2026.

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo del percorso annuale dedicato alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva, avviato dall’amministrazione comunale già nei mesi scorsi attraverso incontri pubblici, attività culturali, eventi sociali e iniziative rivolte soprattutto ai giovani.

La manifestazione si svolgerà durante l’intero mese di maggio, con quattro giornate finali di eventi pubblici in programma dal 14 al 17 maggio 2026. Il progetto, coordinato dall’Università di Foggia come soggetto capofila, coinvolgerà istituzioni, associazioni, scuole, operatori culturali e realtà del territorio in un calendario diffuso di appuntamenti dedicati alla promozione dei valori della legalità e del contrasto alle mafie.

Tra le iniziative principali previste nel programma figurano eventi culturali, musicali, sportivi e momenti di riflessione pubblica. In calendario anche le “Oasiadi”, attività sportive e aggregative, la manifestazione per la pace con la partecipazione della storica bandiera della marcia Perugia-Assisi, il format “Pompieropoli”, incontri divulgativi in stile TEDx Unifg, concerti e numerose iniziative diffuse sul territorio urbano.

Secondo quanto riportato nella delibera approvata dalla Giunta, la precedente edizione della manifestazione aveva registrato oltre 26mila presenze complessive, confermando l’ampia partecipazione della cittadinanza e l’interesse crescente verso iniziative pubbliche dedicate ai temi della legalità, della memoria e dell’impegno civile.

Nel programma rientra anche l’iniziativa “Divora le mafie in un sol boccone – International Street Food”, che si svolgerà ai Campi Diomedei dal 14 al 17 maggio. L’evento sarà gestito dall’Associazione Italiana Ristoratori di Strada (A.I.R.S.) e prevede la presenza di stand gastronomici, food truck e aree dedicate alla degustazione di prodotti tipici italiani e internazionali.

La Giunta comunale ha chiarito che l’iniziativa gastronomica non viene considerata un evento commerciale autonomo, ma una parte integrante del programma complessivo della manifestazione, finalizzata a favorire la partecipazione della cittadinanza, la valorizzazione degli spazi urbani e l’attrattività dell’intero evento.

Per consentire lo svolgimento dell’International Street Food sarà concessa gratuitamente un’area pubblica di circa 500 metri quadrati all’interno dei Campi Diomedei, in conformità con il regolamento comunale sul canone patrimoniale e sulle occupazioni di suolo pubblico. La concessione rientra nelle agevolazioni previste per eventi di interesse pubblico e iniziative con finalità culturali e sociali.

L’amministrazione comunale sottolinea come “La città che vorrei” rappresenti ormai uno degli appuntamenti simbolo del percorso istituzionale avviato a Foggia sul fronte della promozione della legalità e della lotta alle mafie. L’iniziativa punta infatti a coinvolgere soprattutto le nuove generazioni attraverso linguaggi innovativi, attività artistiche, sport, musica e partecipazione collettiva.

La collaborazione con l’Università di Foggia viene considerata strategica dall’amministrazione comunale anche per il ruolo culturale e sociale che l’Ateneo svolge sul territorio. Il progetto intende infatti consolidare un modello di cooperazione istituzionale capace di unire formazione, cittadinanza attiva e valorizzazione degli spazi pubblici urbani.