FOGGIA — La Giunta comunale di Foggia ha approvato la variazione delle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, intervenendo sugli stanziamenti di entrata e di spesa per adeguare la gestione contabile dell’Ente all’andamento effettivo dei flussi finanziari registrati nei primi mesi dell’anno. Il provvedimento è stato adottato nel corso della seduta dell’11 maggio 2026 con deliberazione numero 120.

La manovra riguarda esclusivamente la gestione di cassa e non modifica gli equilibri strutturali del bilancio già approvato dal Consiglio comunale nel marzo scorso. L’obiettivo dell’intervento è quello di riallineare gli stanziamenti alle effettive esigenze operative dei vari settori dell’amministrazione, garantendo nel contempo la sostenibilità finanziaria dell’Ente e il mantenimento di un saldo finale positivo.

Secondo quanto riportato nella delibera, le variazioni di entrata ammontano complessivamente a 1 milione e 86 mila euro, mentre quelle relative alla spesa raggiungono circa 2 milioni e 293 mila euro. A seguito dell’operazione contabile, il fondo di cassa finale previsto nel bilancio comunale viene rideterminato in oltre 140 milioni e 555 mila euro.

L’atto è stato adottato dalla Giunta sulla base delle verifiche effettuate dal Servizio finanziario comunale, che ha monitorato l’andamento della gestione nei primi mesi dell’esercizio 2026. Dall’analisi dei flussi di cassa è emersa la necessità di adeguare diversi capitoli di entrata e di spesa per garantire una corretta gestione finanziaria e il rispetto degli equilibri previsti dalla normativa contabile.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle attività di programmazione economico-finanziaria già avviate dal Comune di Foggia nel corso dell’anno. La delibera richiama infatti i principali atti approvati negli ultimi mesi, tra cui il bilancio di previsione 2026-2028, il riaccertamento ordinario dei residui, il piano esecutivo di gestione e il piano dei flussi di cassa approvato dalla Giunta comunale.

Dal punto di vista tecnico, la variazione viene adottata ai sensi dell’articolo 175 del Testo unico degli enti locali, che consente all’organo esecutivo di intervenire sulle dotazioni di cassa del bilancio senza necessità di un passaggio preventivo in Consiglio comunale, purché venga garantito un fondo finale non negativo. La normativa prevede inoltre che tali variazioni abbiano carattere meramente applicativo e non discrezionale.

La Giunta comunale sottolinea infatti che l’operazione non altera gli equilibri complessivi del bilancio e non determina nuove spese prive di copertura finanziaria. Le modifiche approvate servono esclusivamente a garantire una gestione più efficiente dei pagamenti e delle disponibilità liquide dell’Ente, soprattutto in una fase dell’anno in cui si concentrano numerosi impegni finanziari legati ai servizi comunali e ai programmi già approvati.

La delibera evidenzia anche come il Comune abbia già adottato il nuovo piano dei flussi di cassa previsto dalla normativa nazionale introdotta nel 2024, misura che impone agli enti locali un monitoraggio sempre più puntuale della liquidità disponibile e dei tempi di pagamento. L’obiettivo del legislatore è quello di migliorare la capacità degli enti pubblici di programmare le uscite finanziarie, evitando tensioni di cassa e ritardi nei pagamenti ai fornitori.

L’assessore al Bilancio Davide Emanuele, proponente dell’atto, ha evidenziato come la variazione rappresenti un normale strumento di gestione finanziaria necessario per mantenere efficiente la macchina amministrativa e garantire continuità ai servizi comunali. La manovra si colloca inoltre in un contesto generale di rafforzamento dei controlli sulla gestione economica degli enti locali, anche alla luce delle nuove disposizioni nazionali in materia di armonizzazione contabile.