FOGGIA — Nuovo passo avanti per il completamento della SP 28 Pedegarganica, una delle infrastrutture considerate strategiche per il collegamento del distretto turistico del Gargano. La Provincia di Foggia ha approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di completamento e sistemazione funzionale del tratto compreso tra l’incrocio con la SS 272 e la Strada Provinciale 45 Bis.

Il provvedimento è contenuto nella determinazione dirigenziale numero 838 dell’11 maggio 2026 adottata dal Settore Viabilità e Infrastrutture Stradali della Provincia.

L’opera rientra nel Contratto Istituzionale di Sviluppo della Capitanata (CIS Capitanata), il programma finanziato dal Governo nazionale per sostenere infrastrutture, sviluppo economico e collegamenti strategici dell’area foggiana. L’intervento sulla Pedegarganica è considerato uno dei progetti prioritari per migliorare l’accessibilità al Gargano e rafforzare il sistema viario al servizio del turismo e delle attività economiche del promontorio.

La progettazione dell’opera è stata finanziata attraverso il CIS Capitanata con uno stanziamento superiore a 1,3 milioni di euro destinato alle attività tecniche, alle indagini e alla redazione dei vari livelli progettuali necessari per arrivare alla fase esecutiva.

L’iter amministrativo è stato particolarmente lungo e complesso. La Provincia di Foggia aveva avviato la procedura di affidamento dei servizi di progettazione già nel 2020. La gara era stata gestita da Invitalia, soggetto attuatore del CIS Capitanata, e aveva portato all’aggiudicazione dell’incarico a un raggruppamento temporaneo di professionisti guidato da Politecnica Ingegneria ed Architettura.

Negli anni successivi sono stati sviluppati il progetto definitivo e tutte le verifiche tecniche e ambientali necessarie. L’opera ha ottenuto il via libera nell’ambito della Valutazione di Incidenza Ambientale e ha superato la Conferenza dei Servizi convocata dalla Provincia di Foggia, che si è conclusa con esito positivo nel 2024.

Tra i passaggi più delicati dell’iter vi è stato anche il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in deroga da parte della Regione Puglia, necessaria per consentire la realizzazione dell’intervento in un territorio caratterizzato da elevata sensibilità ambientale e paesaggistica.

Il progetto interessa un’area particolarmente importante per i collegamenti del Gargano interno e punta a migliorare la sicurezza stradale, la funzionalità della rete provinciale e i tempi di percorrenza tra i centri del promontorio e la viabilità principale. La Pedegarganica rappresenta infatti uno degli assi viari più utilizzati sia dai residenti sia dai flussi turistici diretti verso le località costiere del Gargano.

Nel corso delle verifiche ambientali sono state introdotte diverse prescrizioni per ridurre l’impatto dell’opera sul territorio. La documentazione richiama, tra le altre misure, l’obbligo di installare cartellonistica dedicata alla valorizzazione dei beni naturalistici e culturali presenti lungo il tracciato e la necessità di garantire la tutela delle aree di nidificazione e rifugio della fauna locale.