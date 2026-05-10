Gli ultramaratoneti foggiani brillano ad Andria: podi di categoria e sguardo già rivolto alla 100 Km del Passatore

Dopo la corsa iridata di marzo, gli atleti foggiani sono tornati protagonisti sabato 9 maggio 2026 ad Andria, in occasione del Campionato Italiano di Ultramaratona di 8 Ore.

Una prova importante, che ha confermato l’ottima condizione fisica del gruppo. Antonio Grieco ha conquistato il 1° posto di categoria percorrendo 73 km, Angelo Leone si è classificato 2° di categoria con 66 km, mentre Vincenzo Grieco ha ottenuto il 2° posto di categoria con 55 km.

Risultati di grande valore, arrivati in vista del prossimo importante obiettivo: la 100 Km del Passatore, in programma il 23 e 24 maggio 2026.

Un nuovo appuntamento di prestigio attende dunque gli atleti foggiani, ai quali va un grande in bocca al lupo per le prossime sfide.