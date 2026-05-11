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MANFREDONIA SPIAGGE “I spiággë líbbërë dë Mámbrëdònijë so ‘ddëvëndétë ‘nu mëzzónë”

Cumuli di rifiuti, plastica, legname, materiale ingombrante e detriti disseminati lungo il litorale cittadino

"I spiággë líbbërë dë Mámbrëdònijë so ‘ddëvëndétë ‘nu mëzzónë"

"I spiággë líbbërë dë Mámbrëdònijë so ‘ddëvëndétë ‘nu mëzzónë"

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
11 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA — Cumuli di rifiuti, plastica, legname, materiale ingombrante e detriti disseminati lungo il litorale cittadino. È questa l’immagine che oggi, 11 maggio, si presenta sulle spiagge di competenza del Comune di Manfredonia, come documentato da alcune fotografie scattate nelle ultime ore e inviate alla nostra redazione da un cittadino indignato.

Una situazione definita “gravissima” da chi denuncia lo stato di abbandono in cui versa il litorale sipontino, proprio a ridosso dell’avvio della stagione balneare 2026, fissato dall’ordinanza regionale a partire dal prossimo 23 maggio.

Secondo quanto segnalato, interi tratti di arenile risultano occupati da rifiuti trasportati dal mare e mai rimossi: plastica, residui lignei, materiali ingombranti e altri detriti che rendono le spiagge impraticabili e compromettono il decoro urbano e ambientale.

“Una situazione indegna per una città che dovrebbe prepararsi ad accogliere cittadini, famiglie e turisti — scrive il cittadino nella denuncia — e che invece offre uno scenario desolante e offensivo per il territorio e per chi lo vive quotidianamente”.

A preoccupare ulteriormente è la tempistica. Mancano infatti pochi giorni all’inizio ufficiale della stagione estiva e, secondo la segnalazione, non sarebbero ancora stati avviati interventi concreti di pulizia, bonifica e ripristino delle spiagge.

Una circostanza che solleva interrogativi anche sull’utilizzo dei fondi destinati alla manutenzione e valorizzazione del litorale. “È incomprensibile — si legge ancora nella nota — come, nonostante gli stanziamenti comunali previsti e i finanziamenti sovracomunali ottenuti, ad oggi non si registrino azioni efficaci e tempestive”.

La denuncia punta l’attenzione non solo sull’aspetto estetico della vicenda, ma anche sulle possibili ripercussioni ambientali, turistiche e d’immagine per l’intera città. “Quello che si vede oggi sulle spiagge di Manfredonia è un vero colpo al cuore: chilometri di arenile lasciati nel degrado più totale, privi della minima attenzione istituzionale”, evidenzia il cittadino.

Da qui la richiesta di interventi immediati e di maggiore trasparenza da parte dell’amministrazione comunale.

Tra le richieste avanzate nella denuncia: un intervento straordinario e urgente di pulizia delle spiagge; chiarimenti pubblici sui fondi stanziati e sul loro utilizzo;
un cronoprogramma dettagliato degli interventi previsti; maggiori controlli e una manutenzione continuativa del litorale.

A cura di Michele Solatia.

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