Edizione n° 6062

BALLON D'ESSAI

GRANDE PAZ // “Andrea Pazienza in questi giorni avrebbe compiuto 70 anni, festeggiando in qualche angolo di San Menaio…”
10 Maggio 2026 - ore  11:07

CALEMBOUR

MINORI PROSTITUTE // Blitz in un night club di Anzio: arrestato il titolare, nel locale 12 minori e 4 escort
10 Maggio 2026 - ore  10:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // “Il coraggio di essere Robin”, Alessia Lasorsa presenta il suo terzo libro a Manfredonia

ALESSIA LASORSA “Il coraggio di essere Robin”, Alessia Lasorsa presenta il suo terzo libro a Manfredonia

Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 18.30, nel salone del Circolo Unione in via Arcivescovado 2 a Manfredonia

La giovane scrittrice ALESSIA LASORSA - IMMAGINE D'ARCHIVIO

La giovane scrittrice ALESSIA LASORSA - IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 18.30, nel salone del Circolo Unione in via Arcivescovado 2 a Manfredonia, Alessia Lasorsa presenterà il suo terzo libro, “Il coraggio di essere Robin”, pubblicato da Scatole Parlanti.

L’incontro, dedicato alla nuova opera dell’autrice, sarà introdotto da Ugo Galli, presidente del Circolo Unione. L’iniziativa gode del patrocinio de I Presìdi del Libro Manfredonia e si inserisce nel calendario culturale cittadino come momento di confronto attorno alla lettura, alla narrazione e ai temi dell’identità personale.

La copertina del volume, dominata da due figure che si fronteggiano e da un filo luminoso a forma di cuore, suggerisce una storia attraversata da ascolto, relazione e coraggio. Il titolo richiama una scelta precisa: quella di riconoscersi, accettarsi e trovare la forza di essere sé stessi anche quando questo richiede fragilità, consapevolezza e determinazione.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per incontrare l’autrice e approfondire il percorso creativo che l’ha portata alla pubblicazione del suo nuovo lavoro, in un contesto cittadino da sempre attento alla promozione del libro e della cultura.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"La felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha." — Oscar Wilde

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO