Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 18.30, nel salone del Circolo Unione in via Arcivescovado 2 a Manfredonia, Alessia Lasorsa presenterà il suo terzo libro, “Il coraggio di essere Robin”, pubblicato da Scatole Parlanti.

L’incontro, dedicato alla nuova opera dell’autrice, sarà introdotto da Ugo Galli, presidente del Circolo Unione. L’iniziativa gode del patrocinio de I Presìdi del Libro Manfredonia e si inserisce nel calendario culturale cittadino come momento di confronto attorno alla lettura, alla narrazione e ai temi dell’identità personale.

La copertina del volume, dominata da due figure che si fronteggiano e da un filo luminoso a forma di cuore, suggerisce una storia attraversata da ascolto, relazione e coraggio. Il titolo richiama una scelta precisa: quella di riconoscersi, accettarsi e trovare la forza di essere sé stessi anche quando questo richiede fragilità, consapevolezza e determinazione.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per incontrare l’autrice e approfondire il percorso creativo che l’ha portata alla pubblicazione del suo nuovo lavoro, in un contesto cittadino da sempre attento alla promozione del libro e della cultura.