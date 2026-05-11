FOGGIA — «La mafia è una questione troppo seria per essere ridotta a un problema di ordine pubblico». È il cuore del duro intervento del procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo, intervenuto a Foggia durante la conferenza stampa convocata per illustrare tre operazioni che hanno portato all’esecuzione di 21 misure cautelari.

Melillo ha elogiato il lavoro delle forze di polizia e il coordinamento tra gli uffici giudiziari del distretto, definendolo «straordinario», ma ha voluto subito chiarire che la lotta alla criminalità organizzata non può essere demandata esclusivamente a magistratura e investigatori.

Secondo il procuratore nazionale antimafia, infatti, l’errore più grave è quello di considerare la mafia foggiana soltanto nella sua dimensione violenta e intimidatoria. «Omicidi ed estorsioni — ha spiegato — sono strumenti utilizzati per mantenere viva la reputazione violenta dell’organizzazione», mentre il vero obiettivo resta «l’espansione affaristica» e il controllo di interi settori economici.

Melillo ha indicato in particolare il sistema dell’agromafia e dello sfruttamento del lavoro agricolo una delle principali fonti di finanziamento della criminalità organizzata della Capitanata. «Ciò che avviene ogni giorno sotto gli occhi di tutti, nella sostanziale indifferenza generale, riguarda condizioni di lavoro schiavili e attività produttive che alimentano economicamente le mafie foggiane», ha denunciato.

Il procuratore ha quindi lanciato un appello diretto alle istituzioni, alla politica, alle associazioni di categoria, ai sindacati e ai cittadini, sostenendo che la questione mafiosa debba diventare una priorità collettiva e non solo giudiziaria. «Quando la mafia viene trattata come una semplice emergenza di sicurezza — ha affermato — esce dall’agenda delle politiche pubbliche e si coltiva l’illusione che debbano occuparsene soltanto i magistrati».

Particolarmente duro il passaggio sul contesto sociale del territorio foggiano. Melillo ha sostenuto che, rispetto ad altre realtà storicamente segnate dalla presenza mafiosa come Sicilia occidentale e Calabria, a Foggia «non si è ancora verificata una rottura aperta e definitiva del muro di omertà» che continua a regolare i rapporti tra mafiosi e vittime.

L’attenzione investigativa futura, ha spiegato, sarà concentrata soprattutto sulle componenti economiche e finanziarie delle organizzazioni criminali. «Non soltanto quelle che gestiscono la violenza — ha detto — ma soprattutto quelle che accumulano ricchezza».

Secondo Melillo, l’espansione economica delle mafie foggiane supera ormai da tempo i confini provinciali e regionali. Gli interessi criminali si estenderebbero infatti al Molise, all’Abruzzo e ad alcune aree della Campania, attraverso attività di riciclaggio e investimenti speculativi.

«Quando tutto questo sarà davvero chiaro — ha concluso — si comprenderà fino in fondo la capacità delle mafie di soffocare non solo la vita economica, ma anche quella sociale e democratica di un’intera comunità».

Il procuratore nazionale antimafia ha infine annunciato un rafforzamento dell’azione investigativa sul fronte patrimoniale: «Nel futuro moltiplicheremo i nostri sforzi soprattutto nel contrasto ai patrimoni della criminalità organizzata foggiana».