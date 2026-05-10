La Marca: “Non c’è pace senza giustizia sociale. Solidali, accoglienti verso gli stranieri e chi è diverso"

FOGGIA/MANFREDONIA, 11 maggio 2026 – Una marcia per ribadire il valore della pace, della solidarietà e della giustizia sociale. Domenica 10 maggio si è svolta la XIII edizione della Marcia per la Pace Emmaus-Amendola, promossa dal Coordinamento provinciale Capitanata per la Pace e dalla Rete Comitati Pace Puglia.

Tra i partecipanti anche il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che al termine dell’iniziativa ha rivolto un messaggio forte ai presenti.

“Essere artigiani di pace nelle nostre realtà vuol dire non essere neutrali di fronte ad alcuni temi”, ha dichiarato La Marca. “Vuol dire essere solidali, accoglienti verso gli stranieri e verso chi è diverso. Vuol dire mettere risorse per la gente più povera, perché non avremo nessuna pace che reggerà se non c’è giustizia sociale”.

Il primo cittadino ha ringraziato le forze dell’ordine, gli organizzatori e tutti coloro che hanno preso parte alla marcia. “Eravamo in tanti e abbiamo capito che bisogna camminare insieme, aspettare l’altro”, ha aggiunto.

La Marca ha poi richiamato l’impegno degli amministratori locali nel contrastare “la cultura dell’odio”, sottolineando la necessità di costruire comunità più giuste e solidali.

“Dobbiamo farci sentire, dobbiamo essere tanti. Dobbiamo lavorare per una società che dica da che parte sta: dalla parte delle banche che utilizzano i nostri risparmi per finanziare le guerre o dalla parte dei cittadini, delle famiglie, degli anziani e dei nostri figli”.

La marcia, partita da Emmaus e diretta verso Amendola, ha confermato il suo valore simbolico e civile: un cammino collettivo per chiedere disarmo, nonviolenza e maggiore attenzione alle fragilità sociali.

“Buon cammino a tutti”, ha concluso La Marca. “Siamo davvero artigiani, dobbiamo essere artigiani di pace e di speranza”.