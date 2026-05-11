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MANFREDONIA SCALORIA Lama Scaloria, lettera aperta al sindaco di Manfredonia

Non è arcano pensare che, per compiacere qualcuno, possa subire una trasformazione d’uso; è un metodo ampiamente sperimentato in passato

Lama Scaloria, lettera aperta al sindaco di Manfredonia

Credit photo: Dario Raimondi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Ill.mo Signor Sindaco, in virtù dell’art 50, comma 3, del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), che le conferisce la responsabilità della salute pubblica del territorio comunale, Le partecipo una questione che si protrae da diversi lustri.

A Manfredonia c’è un’area destinata a servizi non utilizzata da qualche lustro. Non è arcano pensare che, per compiacere qualcuno, possa subire una trasformazione d’uso; è un metodo ampiamente sperimentato in passato. L’area in questione si trova in via Barletta, costeggia due istituti scolastici, il mercato rionale ed è dirimpettaia dell’ospedale.

Un’area destinata all’abbandono di rifiuti d’ogni genere che a inizio primavera, si trasforma in giardino fiorito. Dopo qualche settimana  i fiori seccano e si trasformano in erbaccia che, se non rimossa, prende facilmente fuoco; eventi che sprigionano fumi tossici e stoppie che invadono l’intero quartiere.

Quando si interviene, su segnalazione preventiva, metodicamente il “composto” viene depositato, nella stessa area sugli ammassi dei “composti” raccolti negli anni precedenti, creando una montagnola.

Lama Scaloria, lettera aperta al sindaco di Manfredonia – Credit photo: Dario Raimondi

Purtroppo il “composto” è un rifiuto speciale creato con l’abbandono di rifiuti d’ogni genere; vetro, plastica, spugne, gomme, metalli, vernici e perfino farmaci.

Nessuno, degli amministratori e/o sanitari si è mai posto il problema adottando misure risolutrici del caso.

Lo stesso problema sussiste per il canalone “Lama Scaloria”. Oggi è un giardino fiorito, tra qualche settimana si trasformerà in un rogo con emissione di fumi tossici e stoppie che invadono l’intero quartiere.

Spero vivamente che Lei si prodighi per risolvere le questioni in modo definitivo.

Pino Delle Noci

2 commenti su "Lama Scaloria, lettera aperta al sindaco di Manfredonia"

  1. Questo è il risultato del progetto “dalla Campagna al mare”.
    Tanti soldi spesi inutilmente per avere una situazione simile a quella preesistente al progetto….
    A chi ha giovato tutto ciò ? Certamente a gonfiare ancora di più un bilancio comunale che già si sospettava non poteva essere sostenuto… tanto alla fine c’è sempre Pappagone.

  2. Avete interrotto il deflusso delle acque meteoriche provenienti dalla montagna. Evidentemente, qualche stolto ha dimenticato il disastro dell’alluvione anni 70

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