L'ASL BAT apre il bando per gli Infermieri di Famiglia e Comunità. Ruta: “Le Case saranno operative entro il 31 maggio” - Fonte Immagine: assocarenews.it

L’Asl Barletta-Andria-Trani accelera sulla riorganizzazione della sanità territoriale e diventa la prima azienda sanitaria della Puglia ad avviare un avviso per la selezione degli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC), figura centrale del nuovo modello di assistenza di prossimità previsto dal PNRR e dal DM 77/2022.

Il bando, pubblicato l’8 maggio 2026, è rivolto al personale dipendente a tempo indeterminato con profilo di Infermiere (APSF). I professionisti selezionati saranno assegnati alle Case della Comunità, strutture fondamentali per l’erogazione dell’assistenza territoriale integrata.

Le sedi operative coinvolte sono Trani, Spinazzola, Canosa di Puglia e San Ferdinando di Puglia. Le domande dovranno essere presentate entro il 18 maggio 2026 alle ore 23:59.

La nuova figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità rappresenta un elemento strategico nel potenziamento dell’assistenza sul territorio, con l’obiettivo di spostare il baricentro delle cure dall’ospedale alla comunità. Il modello prevede indicativamente un infermiere ogni 3.000 abitanti.

Tra le principali funzioni figurano il monitoraggio dei pazienti cronici e fragili, la promozione della prevenzione e dell’educazione sanitaria, il coordinamento dell’assistenza domiciliare e la riduzione degli accessi impropri ai pronto soccorso.

Soddisfazione è stata espressa dal dott. Giuseppe Papagni, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) della BAT, che ha evidenziato la collaborazione istituzionale con la Regione Puglia e la Commissaria Straordinaria dell’Asl Bt, la dott.ssa Tiziana Di Matteo.

Il dott. Federico Ruta, Dirigente delle Professioni Sanitarie dell’Asl Bt, ha sottolineato il valore del percorso organizzativo e formativo che ha portato all’attivazione del modello: “La nostra Azienda si è distinta tra le prime a livello regionale per l’attivazione concreta del modello. Le Case di Comunità di San Ferdinando, Spinazzola, Canosa e Trani saranno operative entro il 31 maggio”.

L’iniziativa segna un passaggio rilevante verso una sanità più vicina ai cittadini, con un sistema di assistenza territoriale più capillare, integrato ed efficiente.

Lo riporta assocarenews.it.