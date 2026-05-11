FOGGIA – Un’operazione imponente, scattata alle prime luci dell’alba, ha colpito il cuore della criminalità organizzata foggiana e garganica. Polizia di Stato e Carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia, con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, stanno eseguendo decine di perquisizioni e misure cautelari tra Foggia, il Gargano e l’Alto Tavoliere.

La Squadra Mobile di Foggia ha eseguito 18 misure cautelari personali nei confronti di soggetti ritenuti coinvolti, a vario titolo, in una lunga serie di episodi estorsivi aggravati dal metodo mafioso ai danni di imprenditori foggiani. Secondo gli investigatori, le attività criminali sarebbero state finalizzate ad agevolare la mafia foggiana e le cosiddette “batterie” operative sul territorio, da anni protagoniste di intimidazioni, violenze e richieste di denaro.

Parallelamente, gli uomini della SISCO di Bari e della Squadra Mobile di Foggia hanno arrestato due presunti esponenti di vertice della mafia garganica, accusati del brutale duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, consumato ad Apricena il 20 giugno 2017. Un delitto efferato, maturato nel pieno della sanguinosa guerra mafiosa del Gargano che per anni ha insanguinato la provincia di Foggia.

Ma l’operazione non si ferma qui. Nell’ambito della stessa attività investigativa, la Squadra Mobile di Foggia e il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri hanno fermato anche il presunto autore dell’omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno, avvenuti a Foggia il 29 aprile 2026, episodio che aveva riacceso la tensione criminale nel capoluogo dauno.

In queste ore il territorio è presidiato da un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine. Sono in corso numerose perquisizioni e controlli straordinari, mentre gli investigatori mantengono il massimo riserbo sui dettagli dell’inchiesta.

Ulteriori particolari saranno resi noti nel corso della conferenza stampa convocata per le ore 10.30 presso gli uffici della Procura della Repubblica di Foggia, alla presenza del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

L’ennesimo duro colpo inflitto alla criminalità organizzata della Capitanata, in un territorio che continua a fare i conti con il peso delle mafie e con una lunga scia di sangue che, dal Gargano a Foggia, non si è ancora arrestata.