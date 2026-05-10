Manfredonia Experience, il Gargano si racconta attraverso cultura, gusto e turismo attivo

Si è conclusa la tre giorni di Manfredonia Experience, il press tour promosso dalla Fondazione Re Manfredi con il contributo del Comune di Manfredonia, che dal 6 al 9 maggio 2026 ha ospitato giornalisti, fotoreporter, creator e professionisti della comunicazione provenienti da tutta Italia.

L’iniziativa ha acceso i riflettori su Manfredonia e sul Gargano sud, costruendo un racconto del territorio fondato su cultura, paesaggio, enogastronomia e turismo esperienziale. Dal Castello Svevo-Angioino-Aragonese al Parco Archeologico di Siponto, dall’opera di Edoardo Tresoldi all’Abbazia di Pulsano, fino all’Oasi Laguna del Re e al Marina del Gargano, il tour ha mostrato una destinazione capace di andare oltre la sola dimensione balneare.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle eccellenze produttive locali: olio, miele, pasta, pesca, prodotti caseari, artigianato e percorsi bike hanno composto un’offerta integrata, pensata per attrarre un turismo più consapevole, sostenibile e destagionalizzato.

Per la Fondazione Re Manfredi, Manfredonia Experience rappresenta un passaggio importante nella costruzione di una rete territoriale stabile tra istituzioni, operatori economici e comunità locali. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività dell’area vasta che unisce Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo, puntando su qualità dell’accoglienza, reputazione e capacità di fare sistema.