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TURISMO EXPERIENCE Manfredonia Experience, il Gargano si racconta attraverso cultura, gusto e turismo attivo

Si è conclusa la tre giorni di Manfredonia Experience, il press tour promosso dalla Fondazione Re Manfredi con il contributo del Comune di Manfredonia

Manfredonia Experience, il Gargano si racconta attraverso cultura, gusto e turismo attivo

Manfredonia Experience, il Gargano si racconta attraverso cultura, gusto e turismo attivo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Si è conclusa la tre giorni di Manfredonia Experience, il press tour promosso dalla Fondazione Re Manfredi con il contributo del Comune di Manfredonia, che dal 6 al 9 maggio 2026 ha ospitato giornalisti, fotoreporter, creator e professionisti della comunicazione provenienti da tutta Italia.

L’iniziativa ha acceso i riflettori su Manfredonia e sul Gargano sud, costruendo un racconto del territorio fondato su cultura, paesaggio, enogastronomia e turismo esperienziale. Dal Castello Svevo-Angioino-Aragonese al Parco Archeologico di Siponto, dall’opera di Edoardo Tresoldi all’Abbazia di Pulsano, fino all’Oasi Laguna del Re e al Marina del Gargano, il tour ha mostrato una destinazione capace di andare oltre la sola dimensione balneare.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle eccellenze produttive locali: olio, miele, pasta, pesca, prodotti caseari, artigianato e percorsi bike hanno composto un’offerta integrata, pensata per attrarre un turismo più consapevole, sostenibile e destagionalizzato.

Per la Fondazione Re Manfredi, Manfredonia Experience rappresenta un passaggio importante nella costruzione di una rete territoriale stabile tra istituzioni, operatori economici e comunità locali. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività dell’area vasta che unisce Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo, puntando su qualità dell’accoglienza, reputazione e capacità di fare sistema.

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