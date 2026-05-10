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Home // Cronaca // Manfredonia, l’appello di Monica Mantovano a Sal Da Vinci: “Regaliamo un sorriso a Valentina”

SAL PER VALENTINA Manfredonia, l’appello di Monica Mantovano a Sal Da Vinci: “Regaliamo un sorriso a Valentina”

Attraverso un video condiviso online, Monica ha invitato cittadini, associazioni, amici e pagine del territorio a diffondere il messaggio il più possibile, nel tentativo di farlo arrivare direttamente al cantante.

Manfredonia, l’appello di Monica Mantovano a Sal Da Vinci: “Regaliamo un sorriso a Valentina”

Manfredonia, l’appello di Monica Mantovano a Sal Da Vinci: “Regaliamo un sorriso a Valentina” - PH SCREEN MONICA

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
11 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Un messaggio pieno di affetto, speranza e umanità sta facendo il giro dei social nelle ultime ore. A lanciarlo è Monica Mantovano, cittadina di Manfredonia da sempre impegnata nel sociale, che ha deciso di rivolgere un appello speciale al cantante Sal Da Vinci per regalare un momento di gioia a Valentina, giovane fan sipontina profondamente legata all’artista napoletano.

Attraverso un video condiviso online, Monica ha invitato cittadini, associazioni, amici e pagine del territorio a diffondere il messaggio il più possibile, nel tentativo di farlo arrivare direttamente al cantante.

“Rendere felici le persone diventa un impegno, una missione. Almeno tentare di renderle felici”, scrive Monica Mantovano nel suo appello carico di sensibilità.

Valentina, racconta Monica, vive ogni giorno accompagnata dalle canzoni di Sal Da Vinci: ascolta la sua musica continuamente, balla sulle sue note e parla di lui con entusiasmo e affetto.

“Gentilissimo Sal Da Vinci – si legge nel messaggio – Valentina è una cittadina del Comune di Manfredonia, in provincia di Foggia, e la sua più grande passione è ascoltarti tutto il giorno”.

L’obiettivo non è qualcosa di impossibile o straordinario, ma semplicemente regalare alla ragazza un’emozione autentica. “Non ti chiediamo troppo, anche solo il tempo di un abbraccio”, prosegue l’appello.

Monica Mantovano ha inoltre sottolineato la disponibilità della comunità sipontina ad accogliere l’artista a Manfredonia, facendogli conoscere le eccellenze gastronomiche del territorio, dalle seppie alla tradizionale zuppa di pesce sipontina. In alternativa, gli organizzatori sarebbero pronti anche a raggiungere qualsiasi città indicata dal cantante pur di permettere a Valentina di incontrarlo.

E se un incontro non fosse possibile, anche “solo un videomessaggio per lei” sarebbe sufficiente a renderla felice.

L’iniziativa ha già raccolto numerose condivisioni e messaggi di sostegno sui social, diventando in poche ore una vera gara di solidarietà e affetto. Un gesto semplice, nato dal cuore, che punta a trasformare la musica in un’occasione di felicità e vicinanza umana.

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