MANFREDONIA — Dal primo maggio al 30 settembre torna operativa la nuova disciplina sulla sicurezza balneare lungo il litorale del Compartimento Marittimo di Manfredonia. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera ha emanato l’Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026, un provvedimento che aggiorna le regole già introdotte nelle passate stagioni estive e che punta a rafforzare la tutela dei bagnanti, la sicurezza della navigazione e la gestione delle attività turistico-ricreative sul mare.

L’ordinanza riguarda l’intero tratto costiero compreso tra Zapponeta e Mattinata e si inserisce nel quadro delle direttive nazionali e regionali emanate in materia di sicurezza della balneazione, nautica da diporto e utilizzo delle aree demaniali marittime. La Guardia Costiera di Manfredonia, guidata dal comandante Marco Pepe, ha recepito le recenti indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Puglia e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, introducendo misure che tengono conto delle peculiarità del territorio garganico e dell’intensa presenza turistica durante la stagione estiva.

Il cuore dell’ordinanza resta la disciplina delle aree di mare riservate alla balneazione. Dal 1° maggio al 30 settembre, infatti, saranno interdette alla navigazione tutte le zone comprese entro 200 metri dalle spiagge e dalle scogliere basse e entro 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare. In tali fasce marine sarà vietata la navigazione delle unità a motore, delle barche a vela e di qualsiasi altra unità navale, così come saranno vietati ormeggio, ancoraggio e sosta delle imbarcazioni.

La novità più rilevante dell’edizione 2026 riguarda però i piccoli natanti da spiaggia. La Capitaneria ha infatti recepito le indicazioni emerse nei tavoli di coordinamento regionali consentendo, nella fascia compresa tra i 100 e i 200 metri dalle spiagge e dalle scogliere basse, la navigazione di canoe, kayak, SUP, pattini, sandolini e altri natanti privi di motore. Una scelta che punta a favorire forme di mobilità lenta e sostenibile sul mare senza compromettere la sicurezza dei bagnanti.

Le condizioni fissate dall’ordinanza restano comunque molto rigide. Il raggiungimento della fascia autorizzata dovrà avvenire esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio. La navigazione sarà consentita solo in orario diurno e con condizioni meteomarine favorevoli. I conduttori dovranno inoltre mantenere una distanza minima di sicurezza di cinque metri dai bagnanti, interrompendo immediatamente la navigazione in presenza di situazioni di rischio o di condizioni marine non compatibili con una conduzione sicura del mezzo.

Particolare attenzione viene dedicata anche agli obblighi in capo ai titolari degli stabilimenti balneari e agli enti gestori delle spiagge libere. L’ordinanza impone la collocazione di gavitelli rossi o arancioni lungo il fronte mare di competenza, posizionati parallelamente alla costa a una distanza di venti metri l’uno dall’altro. I segnalamenti dovranno individuare chiaramente il limite della zona riservata alla balneazione e dovranno essere costantemente monitorati e ripristinati in caso di danneggiamento o spostamento dovuto alle mareggiate.

Gli operatori turistici saranno inoltre obbligati a installare adeguata cartellonistica informativa, visibile e redatta almeno in italiano e inglese, per segnalare eventuali situazioni di pericolo o limitazioni temporanee alla balneazione. La Guardia Costiera richiama espressamente i concessionari e gli enti gestori a una vigilanza continua sullo stato delle spiagge e sulle condizioni di sicurezza delle aree demaniali marittime.

Nel provvedimento trovano spazio anche specifici divieti finalizzati alla tutela dell’incolumità pubblica. Nelle zone di mare riservate alla balneazione sarà vietato mantenere in armamento fucili e pistole subacquee, così come sarà vietata qualsiasi attività di pesca, fatta eccezione per la pesca con canna da terra in assenza di bagnanti e in condizioni di piena sicurezza.

La Capitaneria evidenzia inoltre che il litorale del Compartimento Marittimo di Manfredonia presenta caratteristiche particolari, con fondali bassi, forte presenza turistica e numerose attività sportive e ricreative che si svolgono contemporaneamente lungo la costa. Proprio per questo motivo le nuove disposizioni puntano a garantire una convivenza ordinata tra balneazione, nautica da diporto, sport acquatici e attività commerciali legate al turismo balneare.

L’ordinanza richiama infine il rispetto delle ulteriori disposizioni regionali e comunali relative alla gestione del demanio marittimo e ricorda che le violazioni delle norme potranno comportare sanzioni amministrative e penali previste dal Codice della Navigazione e dalla normativa sulla sicurezza marittima. L’obiettivo dichiarato resta quello di garantire un’estate sicura lungo tutta la costa del Golfo di Manfredonia, in un periodo in cui le presenze turistiche e il traffico nautico aumentano sensibilmente.