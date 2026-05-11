MANFREDONIA — Nuove regole per il diporto nautico, gli sport acquatici e le attività ricreative in mare lungo il litorale del Gargano sud. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia ha approvato il nuovo “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Manfredonia”, aggiornando le disposizioni già introdotte nel 2025 e recependo le più recenti modifiche normative nazionali in materia di sicurezza della navigazione e utilizzo delle unità da diporto.

Il nuovo regolamento interessa l’intero tratto costiero compreso tra Mattinata e Zapponeta e disciplina tutte le principali attività nautiche e sportive che si svolgono in mare durante la stagione turistica. Dal noleggio dei natanti alle moto d’acqua, passando per kitesurf, windsurf, flyboard, seabob, banana boat, snorkeling trainato e immersioni subacquee, il provvedimento punta a garantire una maggiore sicurezza per bagnanti, diportisti e operatori turistici.

La nuova ordinanza sostituisce integralmente quella approvata nel maggio 2025 e nasce dall’esigenza di uniformare le disposizioni locali alle recenti modifiche introdotte dal Codice della Nautica da Diporto e dalle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Capitaneria evidenzia infatti come il crescente sviluppo delle attività sportive e ricreative in mare renda necessario un aggiornamento costante delle regole di sicurezza.

Uno degli aspetti centrali del regolamento riguarda la disciplina dei corridoi di lancio e delle aree destinate al transito delle unità nautiche. I corridoi dovranno essere autorizzati e segnalati in maniera chiara per consentire l’accesso al mare in sicurezza, evitando interferenze con le zone riservate alla balneazione. Le unità a motore dovranno transitare a velocità minima e con la massima prudenza, mantenendo sempre il controllo del mezzo.

Particolare attenzione viene dedicata alle moto d’acqua, considerate tra i mezzi più critici durante il periodo estivo. Il regolamento introduce prescrizioni specifiche sull’utilizzo, sulla distanza dalla costa, sulle modalità di conduzione e sui requisiti necessari per il noleggio e l’impiego commerciale. Le moto d’acqua potranno navigare soltanto in aree consentite e dovranno utilizzare esclusivamente i corridoi di lancio per l’ingresso e l’uscita dalla costa.

Norme dettagliate anche per il kitesurf e il wing foil, discipline sempre più diffuse lungo le spiagge del Gargano. Gli sportivi dovranno praticare le attività solo in condizioni meteomarine adeguate e in aree compatibili con la sicurezza della balneazione. Previsti obblighi di prudenza, limiti operativi e specifiche regole di precedenza in mare per evitare collisioni o interferenze con i bagnanti.

Il regolamento affronta inoltre la gestione delle attività di traino ricreativo come banana boat, gommoni gonfiabili e sci nautico. Gli operatori autorizzati dovranno garantire la presenza di personale qualificato, dispositivi di sicurezza e condizioni di navigazione idonee. Le attività saranno consentite soltanto in aree compatibili con il traffico nautico e lontane dalle zone riservate alla balneazione.

Tra i capitoli più innovativi vi sono quelli dedicati ai dispositivi di nuova generazione come flyboard, jetlev flyer, seabob ed e-foil. La Capitaneria recepisce le indicazioni del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e disciplina per la prima volta in maniera organica questi mezzi, ormai sempre più presenti nelle località turistiche. I conducenti dovranno rispettare limiti di distanza dalla costa, obblighi assicurativi e specifiche condizioni di sicurezza.

Ampio spazio viene riservato anche alle immersioni subacquee sportive e ricreative. Il regolamento stabilisce le modalità di utilizzo delle unità di appoggio per diving e snorkeling, imponendo obblighi di segnalazione, sicurezza e controllo delle attività in mare. Le imbarcazioni impegnate nel supporto alle immersioni dovranno essere chiaramente identificabili e rispettare le norme sulla sicurezza dei subacquei.

Nel provvedimento la Capitaneria richiama inoltre le recenti norme nazionali che disciplinano il noleggio e la locazione di natanti da diporto per finalità turistiche e ricreative. Gli operatori dovranno rispettare requisiti tecnici, assicurativi e documentali sempre più stringenti, anche per quanto riguarda il trasporto di praticanti di immersioni subacquee o attività sportive organizzate.

Il nuovo regolamento nasce anche alla luce dell’aumento del traffico nautico e dell’intensificazione delle attività sportive in mare registrate negli ultimi anni lungo la costa del Gargano. La Guardia Costiera sottolinea infatti come il territorio del Compartimento Marittimo di Manfredonia presenti caratteristiche particolari, con fondali bassi, forte presenza turistica e numerose attività che si svolgono contemporaneamente durante la stagione estiva.