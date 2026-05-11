Manfredonia punta sul turismo internazionale: via libera al "Press Tour Manfredonia Experience"

MANFREDONIA — La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato ufficialmente il progetto “Press Tour Manfredonia Experience”, iniziativa dedicata alla promozione turistica del territorio attraverso la presenza di giornalisti, blogger e influencer internazionali. L’evento si è svolto dal 6 al 9 maggio e punta a rafforzare l’immagine della città sui mercati turistici nazionali ed esteri.

Il provvedimento, approvato all’unanimità dalla Giunta guidata dal sindaco Domenico La Marca, prevede una compartecipazione economica del Comune pari a 5mila euro destinata alle attività organizzative, ai servizi guida e ai trasferimenti logistici.

L’iniziativa nasce da una proposta della Fondazione Re Manfredi, che ha presentato all’amministrazione comunale un programma finalizzato a valorizzare le eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche della città sipontina attraverso un articolato itinerario esperienziale rivolto agli operatori della comunicazione internazionale.

Secondo quanto riportato nella delibera, il press tour rappresenta uno strumento strategico per migliorare la “destination reputation” di Manfredonia e attrarre nuovi flussi turistici qualificati, favorendo al tempo stesso collaborazioni con operatori del settore turistico e mediatico.

Il bilancio complessivo dell’evento ammonta a oltre 13mila euro, mentre il Comune sosterrà parte delle spese attraverso fondi disponibili sul capitolo PEG 4064 del bilancio 2026.

A cura di Michele Solatia.