Manfredonia, vergogna Carte d'Identità: "Lettera aperta per la gestione dell'emergenza"

Riceviamo e pubblichiamo.

“Alla cortese attenzione del Sindaco, Dell’Assessore ai Servizi Demografici, e, p.c., alla Presidenza ANCI

Gentili Amministratori,

vi scrivo in spirito di piena collaborazione, come cittadino preoccupato per una scadenza che rischia di trasformarsi in un critico “imbuto” burocratico per la nostra comunità: quella del prossimo 3 agosto 2026. Come noto, in tale data tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di avere validità legale a causa della normativa UE 2019/1157.

Si tratta di un passaggio epocale che coinvolge migliaia di nostri concittadini, molti dei quali – purtroppo – non sono ancora pienamente consapevoli che il proprio documento, pur riportando una scadenza successiva, diventerà inutilizzabile tra poche settimane.

L’obiettivo di questa mia non è alimentare polemiche su quanto fatto (o non fatto) dal 2019 a oggi in termini di sensibilizzazione, ma guardare con pragmatismo a ciò che si può fare adesso.

Siamo consapevoli che gli uffici comunali operano già in condizioni di affanno e che il personale lavora con dedizione per gestire l’ordinario. Tuttavia, l’avvicinarsi del 3 agosto in pieno periodo feriale, con le temperature estive e la naturale necessità delle famiglie di avere documenti validi per i viaggi, rischia di creare disagi enormi sia ai cittadini che agli stessi operatori anagrafici.

Per questo motivo, chiedo all’Amministrazione di valutare la predisposizione di un “Piano Straordinario CIE 2026” che preveda:

1. Open Day e Sabati dell’Anagrafe: Aperture straordinarie nei fine settimana per smaltire le richieste di chi non riesce a trovare posto tramite le prenotazioni online.

2. Task Force dedicata: Il potenziamento temporaneo degli sportelli dedicati esclusivamente al rilascio delle CIE, possibilmente estendendo l’orario di apertura anche nel tardo pomeriggio o in via sperimentale in fasce serali.

L’obiettivo è comune: evitare che migliaia di cittadini restino con documenti scaduti per cause a loro non direttamente imputabili e, allo stesso tempo, evitare scene di tensione agli sportelli in giornate di caldo torrido.

Resto fiducioso che questa amministrazione – che spesso ha sottolineato l’importanza dell’ascolto – saprà accogliere questo sollecito e attivare ogni strumento possibile per venire incontro alle esigenze della cittadinanza.

Grazie e distinti saluti.”