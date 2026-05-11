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SAN SEVERO EMILIANO Michele Emiliano torna a San Severo con il legal thriller “L’alba di San Nicola”

Michele Emiliano torna a San Severo, città in cui ha ricoperto l’incarico di assessore alla Legalità tra il 2014 e il 2015

Michele Emiliano torna a San Severo con il legal thriller “L’alba di San Nicola”

Michele Emiliano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Maggio 2026
Politica // San Severo //

Michele Emiliano torna a San Severo, città in cui ha ricoperto l’incarico di assessore alla Legalità tra il 2014 e il 2015, per presentare il suo romanzo “L’alba di San Nicola”, un legal thriller ambientato nella Bari dei primi del Novecento.

L’ex presidente della Regione Puglia sarà protagonista dell’incontro in programma martedì 12 maggio alle ore 19 nella sala Arca delle Cantine d’Araprì, in via E. de Troia 12. L’evento è organizzato dalla libreria Orsa Minore e vedrà Emiliano dialogare con Tommaso Pasqua.

Il romanzo è ambientato a Bari nel 1911, all’indomani della festa di San Nicola. Su una spiaggia viene ritrovato il corpo di una giovane donna uccisa da una coltellata al cuore. Nella mano della vittima c’è un indizio inquietante: un bottone militare con il monogramma del re.

Le indagini si concentrano su Sabino Lepore, giovane pescatore e amico d’infanzia della vittima Anna, indicato come principale sospettato. Tuttavia il maresciallo Michelangelo Piemontese, legato agli stessi vicoli del presunto colpevole, dubita della versione ufficiale e apre scenari alternativi.

Nel corso della vicenda emerge la figura del misterioso tenente Massimo Sella e il possibile coinvolgimento di ambienti più ampi, tra cui la basilica di San Nicola, i palazzi del potere e i contesti internazionali legati alla guerra in Libia. Per fare luce sul caso, il maresciallo si affida all’avvocatessa Maria, amica della vittima, dando vita a un intreccio di alleanze, sospetti e segreti.

Il romanzo costruisce un legal thriller tra intrighi giudiziari e politici, in cui si intrecciano giustizia, potere e tensioni sociali, con uno sguardo sull’Italia del primo Novecento e sulle sue contraddizioni tra Nord e Sud.

Michele Emiliano, politico e magistrato, già sindaco di Bari dal 2004 al 2014 e presidente della Regione Puglia dal 2015 al 2026, ha ricoperto anche a San Severo l’incarico gratuito di assessore alla Legalità, alla Sicurezza urbana e ai rapporti con le forze dell’ordine nel periodo successivo al mandato da sindaco e prima dell’elezione a governatore.

Lo riporta foggiatoday.it.

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