Relax, buon cibo e momenti di pausa tra un impegno lavorativo e l’altro. Michelle Hunziker si è concessa un weekend di lusso in Puglia, scegliendo una delle strutture più esclusive del territorio: una masseria a 5 stelle a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi.

La conduttrice televisiva ha condiviso sui social alcuni scatti della sua fuga di relax, mostrando il soggiorno tra piscina, mare e momenti di tranquillità. In bikini bianco e camicia a righe, Hunziker ha raccontato attraverso le immagini un fine settimana all’insegna del benessere e della natura, senza rinunciare alle specialità gastronomiche locali.

Il soggiorno si è svolto nella Masseria San Domenico, un resort di lusso situato a pochi minuti da Fasano, dotato di spiaggia privata, piscina all’aperto e centro benessere. La struttura sorge da un’antica torre d’avvistamento del XV secolo ed è stata restaurata e trasformata in hotel nel 1996, mantenendo elementi architettonici originari e materiali tradizionali.

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La masseria offre numerosi servizi esclusivi, tra cui campo da golf a 18 buche, campi da tennis, palestra attrezzata e una piscina di acqua salmastra circondata da rocce naturali. Completa l’offerta un centro benessere con talassoterapia, sauna, bagno turco e vasca idromassaggio.

Il costo del soggiorno riflette il livello della struttura: le tariffe variano da circa 860 euro fino a 2.400 euro a notte nei periodi di alta stagione, garantendo privacy e comfort in un contesto di assoluto pregio.

Un weekend che ha permesso alla presentatrice di concedersi una pausa immersa nel relax e nel paesaggio pugliese, tra mare, benessere e tradizione locale.

Lo riporta leggo.it.