Edizione n° 6062

BALLON D'ESSAI

DA VINCI ROBOT // Installata la seconda piattaforma robotica Da Vinci Xi al Policlinico di Foggia
11 Maggio 2026 - ore  10:39

CALEMBOUR

DE SANTIS FOGGIA  // Decreto Flussi 2026, De Santis: “Foggia non può essere lasciata sola”
11 Maggio 2026 - ore  00:48

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Occupazioni abusive: sfratti più rapidi e nuove sanzioni nel nuovo ddl casa

SFRATTI CASA Occupazioni abusive: sfratti più rapidi e nuove sanzioni nel nuovo ddl casa

Il ddl punta ad accelerare la liberazione delle abitazioni occupate abusivamente e a favorire il ritorno degli immobili nella disponibilità dei proprietari

Occupazioni abusive: sfratti più rapidi e nuove sanzioni nel nuovo ddl casa

Casa occupata - Fonte Immagine: immobiliarecamillino.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Maggio 2026
Attualità // Economia //

Sfratti più veloci, procedure semplificate e sanzioni economiche per i ritardi nel rilascio degli immobili. Sono questi alcuni dei punti centrali del disegno di legge sugli sgomberi approvato insieme al Piano casa, che punta ad accelerare la liberazione delle abitazioni occupate abusivamente e a favorire il ritorno degli immobili nella disponibilità dei proprietari.

Tra le principali novità introdotte figura la “ingiunzione di rilascio per finita locazione”, che sostituisce l’attuale convalida di licenza per finita locazione. La misura ha l’obiettivo di ridurre i tempi per la restituzione degli immobili alla scadenza dei contratti di affitto.

In base al nuovo impianto normativo, il proprietario potrà richiedere al giudice, prima della scadenza del contratto, un’ingiunzione esecutiva immediata, efficace dal giorno della cessazione della locazione. In caso di mancato rilascio dell’immobile, è prevista una sanzione pari all’1% del canone mensile per ogni giorno di ritardo.

Il disegno di legge stabilisce inoltre tempi più stringenti per la gestione dei procedimenti. Il giudice dovrà pronunciarsi entro 15 giorni dal deposito della richiesta, emettendo un decreto motivato che disponga il rilascio alla scadenza del contratto. Se invece la locazione è già terminata al momento della domanda, potrà essere fissato un termine di rilascio compreso tra 30 e 60 giorni, per bilanciare le esigenze delle parti coinvolte.

Novità anche sul fronte delle morosità. Il provvedimento riduce il numero di volte in cui l’inquilino potrà sanare i debiti per evitare lo sfratto: nel corso di quattro anni si passa da tre a due possibilità di pagamento tardivo, comprensive di canoni arretrati, interessi, oneri accessori e spese legali.

Viene inoltre ridotto il cosiddetto “termine di grazia”, previsto nei casi di difficoltà economica documentata. Se il pagamento non avviene in udienza, il periodo passa da 90 a 45 giorni. Nei casi di disagio economico protratto per non oltre due mesi, il termine scende invece da 120 a 60 giorni.

Lo riporta retegargano.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"La felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha." — Oscar Wilde

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO