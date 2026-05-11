Sfratti più veloci, procedure semplificate e sanzioni economiche per i ritardi nel rilascio degli immobili. Sono questi alcuni dei punti centrali del disegno di legge sugli sgomberi approvato insieme al Piano casa, che punta ad accelerare la liberazione delle abitazioni occupate abusivamente e a favorire il ritorno degli immobili nella disponibilità dei proprietari.

Tra le principali novità introdotte figura la “ingiunzione di rilascio per finita locazione”, che sostituisce l’attuale convalida di licenza per finita locazione. La misura ha l’obiettivo di ridurre i tempi per la restituzione degli immobili alla scadenza dei contratti di affitto.

In base al nuovo impianto normativo, il proprietario potrà richiedere al giudice, prima della scadenza del contratto, un’ingiunzione esecutiva immediata, efficace dal giorno della cessazione della locazione. In caso di mancato rilascio dell’immobile, è prevista una sanzione pari all’1% del canone mensile per ogni giorno di ritardo.

Il disegno di legge stabilisce inoltre tempi più stringenti per la gestione dei procedimenti. Il giudice dovrà pronunciarsi entro 15 giorni dal deposito della richiesta, emettendo un decreto motivato che disponga il rilascio alla scadenza del contratto. Se invece la locazione è già terminata al momento della domanda, potrà essere fissato un termine di rilascio compreso tra 30 e 60 giorni, per bilanciare le esigenze delle parti coinvolte.

Novità anche sul fronte delle morosità. Il provvedimento riduce il numero di volte in cui l’inquilino potrà sanare i debiti per evitare lo sfratto: nel corso di quattro anni si passa da tre a due possibilità di pagamento tardivo, comprensive di canoni arretrati, interessi, oneri accessori e spese legali.

Viene inoltre ridotto il cosiddetto “termine di grazia”, previsto nei casi di difficoltà economica documentata. Se il pagamento non avviene in udienza, il periodo passa da 90 a 45 giorni. Nei casi di disagio economico protratto per non oltre due mesi, il termine scende invece da 120 a 60 giorni.

Lo riporta retegargano.it.