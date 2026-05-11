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Home // Cronaca // Omicidio Bruno: fermato il 43enne di Manfredonia, Giuseppe Robustella

GIUSEPPE ROBUSTELLA Omicidio Bruno: fermato il 43enne di Manfredonia, Giuseppe Robustella

I fatti sono avvenuti a Foggia la mattina del 29 aprile 2026

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

La terza operazione riguarda il fermo di un 43enne di Manfredonia, Giuseppe Robustella, indagato per l’omicidio di Stefano Antonio Bruno, classe 1993, e per il duplice tentato omicidio di Saverio Bruno, classe 1996, e Pasquale Bruno, classe 1966.

I fatti sono avvenuti a Foggia la mattina del 29 aprile 2026. Secondo la ricostruzione investigativa, l’episodio sarebbe maturato durante un contrasto legato a una compravendita di sostanza stupefacente.

Determinanti, per gli investigatori, le analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, alcune dotate anche di tracce audio. L’indagato era stato già arrestato in flagranza per il porto illegale di un’arma clandestina, ritenuta quella utilizzata poco prima.

Gli accertamenti balistici, le testimonianze e alcune intercettazioni messe a disposizione dalla Dda di Bari avrebbero consentito alla Procura di Foggia di raccogliere un solido quadro indiziario.

1 commenti su "Omicidio Bruno: fermato il 43enne di Manfredonia, Giuseppe Robustella"

  1. Ma veramende????? Siete sicuri che l’indiziato è questo Robustello???? Non è che è qualche negro migrande???? Per sicurezza chiedeto al consigliero Di Bari.

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