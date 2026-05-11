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Home // Economia // Puglia, Confesercenti: in sei anni persi quasi 8.500 lavoratori autonomi nel commercio e turismo

LAVORATORI PUGLIA Puglia, Confesercenti: in sei anni persi quasi 8.500 lavoratori autonomi nel commercio e turismo

Gli addetti indipendenti sono passati da 86.737 a 78.268 unità, con una perdita complessiva di 8.469 lavoratori autonomi

Puglia, Confesercenti: in sei anni persi quasi 8.500 lavoratori autonomi nel commercio e turismo

Puglia, Confesercenti: in sei anni persi quasi 8.500 lavoratori autonomi nel commercio e turismo - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Maggio 2026
Economia // Primo piano //

Fra il 2019 e il 2025 in Puglia il settore del commercio e del turismo ha registrato un calo significativo dei lavoratori autonomi, tra piccoli imprenditori e titolari di partita Iva. A rilevarlo è un’elaborazione di Confesercenti sui dati camerali relativi alla filiera turistica e commerciale, che comprende alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio.

Nel periodo considerato, gli addetti indipendenti sono passati da 86.737 a 78.268 unità, con una perdita complessiva di 8.469 lavoratori autonomi. Il calo corrisponde a una flessione del 9,8% su base regionale.

I dati evidenziano una contrazione significativa della presenza di piccoli imprenditori nei comparti analizzati, segnando un arretramento del tessuto economico legato al commercio e al turismo in Puglia nel corso degli ultimi sei anni.

Lo riporta rainews.it.

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