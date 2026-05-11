SAN SEVERO — Il Comune di San Severo chiude il contenzioso giudiziario con BFF Bank Spa relativo ai crediti derivanti da appalti pubblici ceduti all’istituto bancario da alcune società fornitrici dell’Ente. La Giunta comunale ha approvato la proposta conciliativa formulata dal Tribunale di Foggia nell’ambito del giudizio civile numero 4499 del 2020.

Il provvedimento è contenuto nella deliberazione numero 103 dell’11 maggio 2026 adottata dall’esecutivo comunale nel corso della seduta convocata a Palazzo di Città.

La vicenda nasce dall’azione giudiziaria avviata da BFF Bank Spa, società operante nel settore del factoring, che nel 2020 aveva citato in giudizio il Comune di San Severo per ottenere il pagamento di crediti vantati da alcune imprese appaltatrici successivamente ceduti all’istituto bancario.

L’importo complessivo richiesto dalla banca ammontava a 257 mila 332 euro oltre interessi moratori e spese legali. I crediti contestati derivavano da fatture emesse da società che avevano fornito servizi al Comune e che avevano poi ceduto i relativi crediti a BFF Bank attraverso operazioni di factoring.

Tra le società coinvolte figurano Hera Comm, Telecom Italia e Soget Spa, che avevano trasferito alla banca i crediti maturati nei confronti del Comune di San Severo attraverso atti notarili di cessione notificati all’Ente tra il 2019 e il 2020.

Nel corso del giudizio il Comune aveva contestato parte delle pretese creditorie sostenendo l’insufficienza della documentazione prodotta dalla banca per dimostrare l’effettiva esistenza di alcuni rapporti ceduti.

Con ordinanza del 2 aprile 2026, tuttavia, il Tribunale di Foggia ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell’articolo 185-bis del Codice di procedura civile, invitando Comune e banca a definire transattivamente il contenzioso.

Nell’ordinanza il giudice ha evidenziato che BFF Bank aveva fornito prova documentale solo relativamente ad alcuni dei crediti oggetto di causa, in particolare quelli originariamente maturati da Hera Comm, mentre per altre posizioni permanevano elementi di incertezza istruttoria.

Alla luce di tali valutazioni il Tribunale ha invitato le parti a raggiungere un accordo conciliativo per evitare il protrarsi del giudizio e le ulteriori spese processuali. La Giunta comunale ha quindi deciso di accettare la proposta del giudice, ritenendo conveniente per l’Ente definire la controversia in via transattiva.

La proposta è stata portata all’attenzione dell’esecutivo dall’assessore al Contenzioso Lucia Rita De Lallo, mentre l’istruttoria tecnica è stata predisposta dal segretario comunale Giuseppe Longo nella sua qualità di dirigente ad interim dell’Area competente.

La definizione bonaria del giudizio consentirà al Comune di evitare i rischi connessi a una possibile sentenza sfavorevole e di contenere l’aggravio derivante da interessi moratori e ulteriori spese legali che avrebbero potuto maturare nel corso del procedimento civile.